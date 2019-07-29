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"Х*йкин говнюк пи*дил деньги": слили скандальные фото курортного обучения "слуг народа"

26.4т Читать материал на украинском

Во время недельного обучения в Трускавце, организованного для политсилы "Слуга народа" Киевской школой экономики, разбирают деятельность народных депутатов 8 созыва.

Так, на одной из лекций задали вопросы: "За достижения в какой сфере известен депутат 8 созыва Шпенов Дмитрий Юрьевич?". В ответе предложено было указать вариант "Не знаю", если участник не знаком с его деятельностью.

Однако среди ответов "слуг народа" высветились следующие: "Говнюк", "Пизд*л деньги", "А такой был разве?", "Феодал", "А он точно депутат?", "Скотина", "Подлец" и т.д.

О деятельности Юрия Березы ответ был лаконичным: "Х*йкин".

"Х*йкин говнюк пи*дил деньги": слили скандальные фото курортного обучения "слуг народа"
"Х*йкин говнюк пи*дил деньги": слили скандальные фото курортного обучения "слуг народа"
"Х*йкин говнюк пи*дил деньги": слили скандальные фото курортного обучения "слуг народа"

"Х*йкин говнюк пи*дил деньги": слили скандальные фото курортного обучения "слуг народа"

Марина Шашкова

Отметим, что обучение будущих народных депутатов проходит в зале "Сенатор" отеля "Риксос Прикарпатье" в курортном Трускавце.

Как сообщал OBOZREVATEL, будущие депутаты от президентской партии 28 июля приехали в Трускавец, где для них запланирован тренинг. С вокзала их на автобусах развезли по отелям. Проживать они будут в самых дорогих гостиницах – "Риксос" и "Женева".

При этом стало известно, что около 5% будущих народных депутатов отказались от недельного обучения. Остальных же ждут лекции от лучших экономистов Украины.

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Персона
Юрий Береза
Место
Украина
Тег
Партия "Слуга народа"
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Комментарии
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Печально
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Невечеря Галина
Невечеря Галина
Собрались ребята на тусовку. Кто будет финансировать?
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0
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Blashchuk Oleh
Blashchuk Oleh
Культура пре.
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3
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Зе- мудилы.
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