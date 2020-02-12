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12 февраля • обновлено в 15:52
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"Гроза Крыма": фото с Джемилевым и Чубаровым произвело фурор в сети

1.6т
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В сети вызвало ажиотаж яркое фото с лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым и главой Меджлиса Рефатом Чубаровым.

Его публиковала на своей странице в Facebook заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Тамила Ташева. На снимке политики запечатлены на фоне грозового неба с молниями.

Несмотря на то, что фото отредактировано в PhotoShop, оно впечатлило украинцев своим символизмом. "Гроза Крыма", – коротко подписала его автор.

Знаковое фото Джемилева и Чубарова впечатлило украинцев

Знаковое фото Джемилева и Чубарова впечатлило украинцев

Facebook Тамилы Ташевой

В комментариях под ее постом, а также на странице Чубарова, который поделился снимком, люди выразили восторг от этого кадра, оставив множество восхищенных отзывов и более 400 лайков.

"Зимняя гроза, редкое явление, наверное, хороший знак, символичное фото!", "Сильное фото!", "Надеюсь, молния попала прямо в Аксенова", "Гениальное фото!", "Фотошопчик, но безумно впечатляющий", "Дали в Крым электричество", "Браво", "Прекрасно!" – пишут в обсуждении.

"Гроза Крыма": фото с Джемилевым и Чубаровым произвело фурор в сети

"Гроза Крыма": фото с Джемилевым и Чубаровым произвело фурор в сети

"Гроза Крыма": фото с Джемилевым и Чубаровым произвело фурор в сети

"Гроза Крыма": фото с Джемилевым и Чубаровым произвело фурор в сети

"Гроза Крыма": фото с Джемилевым и Чубаровым произвело фурор в сети

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Тамила Ташева Рефат Чубаров Мустафа Джемилев
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Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
Обмылки в помойном ведре,,,отстой
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
множество восхищенных отзывов....у ташевой 11 коментариев у чубарова 17)))))) 28 упорышей восхищенны)))))
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Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
2 мая 2020
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