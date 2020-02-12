"Гроза Крыма": фото с Джемилевым и Чубаровым произвело фурор в сети

В сети вызвало ажиотаж яркое фото с лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым и главой Меджлиса Рефатом Чубаровым.

Его публиковала на своей странице в Facebook заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Тамила Ташева. На снимке политики запечатлены на фоне грозового неба с молниями.

Несмотря на то, что фото отредактировано в PhotoShop, оно впечатлило украинцев своим символизмом. "Гроза Крыма", – коротко подписала его автор.

Знаковое фото Джемилева и Чубарова впечатлило украинцев Facebook Тамилы Ташевой

В комментариях под ее постом, а также на странице Чубарова, который поделился снимком, люди выразили восторг от этого кадра, оставив множество восхищенных отзывов и более 400 лайков.

"Зимняя гроза, редкое явление, наверное, хороший знак, символичное фото!", "Сильное фото!", "Надеюсь, молния попала прямо в Аксенова", "Гениальное фото!", "Фотошопчик, но безумно впечатляющий", "Дали в Крым электричество", "Браво", "Прекрасно!" – пишут в обсуждении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Чубаров спровоцировал ажиотаж в российских пропагандистских СМИ, напомнив о скором юбилее сожжения Москвы крымским ханом Девлет-Гиреем.

Также он пообещал, что в Украине проведут международную мирную акцию, посвященную оккупированному Россией Крыму. Она будет называться "Мир – против насилия и оккупации. Марш достоинства" и заключается в организации шествия с материковой части украинского государства в другую часть украинского государства – на Крымский полуостров.

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