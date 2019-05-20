Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подает в отставку

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман решил уйти в отставку в ответ на заявление президента Владимира Зеленского.

Это произойдет после заседания правительства в среду, 22 мая, заявил премьер на брифинге 20 мая (чтобы посмотреть запись трансляции, поскролльте новость вниз).

"Сегодня президент Украины был приведен к присяге. Во время инаугурационной речи он сказал, что правительство должно сложить свои полномочия.

Думаю, вы понимаете, что правительство складывает полномочия перед вновь избранной Верховной Радой, а не перед новоизбранным президентом", – сказал Гройсман.

"Я принял решение подать в отставку сразу после проведения в среду (22 мая. – Ред.) заседания правительства", – подчеркнул он, добавив, что за три года работы правительства ему нечего стыдиться.

Владимир Гройсман Коллаж

Пресс-секретарь Гройсмана Василий Рябчук обнародовал соответствующее заявление в Верховную Раду, написанное премьером.

Заявление Гройсмана об отставке Facebook Василия Рябчука

Согласно статье 115 Конституции Украины, отставка премьер-министра влечет за собой отставку всего состава Кабинета министров.

В этом случае парламент формирует новый состав правительства в сроки и в порядке, определенные Конституцией.

При этом премьер и министры продолжают исполнять свои полномочия до начала работы нового Кабмина.

Отметим, в первом обращении в Верховной Раде после своей инаугурации президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о том, что неэффективные члены правительства могут "освободить места":

"Позвольте мне сейчас процитировать американского актера, который стал классным американским президентом: правительство не решает наших проблем, правительство и является нашей проблемой. Это просто цитата. Я не понимаю, почему правительство разводит руками и говорит, что ничего не может сделать. Неправда. Может. Вы можете взять ручку и бумагу, и освободить места".

Напомним: 27 февраля 2014 года Гройсман по приглашению тогдашнего премьер-министра Украины Арсения Яценюка занял пост вице-премьера – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

14 апреля 2016 года Верховная Рада Украины проголосовала за отставку Яценюка и одновременно – за назначение Гройсмана премьер-министром.

Политик неоднократно заявлял, что планирует участвовать в парламентских выборах и активно собирает свою команду.

В эфире программы "Свобода слова" Гройсман подтвердил свое участие в борьбе за депутатский мандат. По словам премьера, он преследует цель завершить все начатые реформы.

Владимир Гройсман Радио Свобода

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 мая в Верховной Раде состоялась инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

Он стал шестым главой государства после провозглашения независимости Украины в 1991 году.

Во время речи глава государства объявил о роспуске Верховной Рады.

В парламенте уже заявили, что шокированы заявлением президента Зеленского о роспуске и назначением досрочных выборов. Депутаты намерены обжаловать решение о роспуске.

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