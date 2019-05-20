Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подает в отставку

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман решил уйти в отставку в ответ на заявление президента Владимира Зеленского.
Это произойдет после заседания правительства в среду, 22 мая, заявил премьер на брифинге 20 мая (чтобы посмотреть запись трансляции, поскролльте новость вниз).
"Сегодня президент Украины был приведен к присяге. Во время инаугурационной речи он сказал, что правительство должно сложить свои полномочия.
Думаю, вы понимаете, что правительство складывает полномочия перед вновь избранной Верховной Радой, а не перед новоизбранным президентом", – сказал Гройсман.
"Я принял решение подать в отставку сразу после проведения в среду (22 мая. – Ред.) заседания правительства", – подчеркнул он, добавив, что за три года работы правительства ему нечего стыдиться.
Владимир Гройсман
Коллаж
Пресс-секретарь Гройсмана Василий Рябчук обнародовал соответствующее заявление в Верховную Раду, написанное премьером.
Заявление Гройсмана об отставке
Facebook Василия Рябчука
Согласно статье 115 Конституции Украины, отставка премьер-министра влечет за собой отставку всего состава Кабинета министров.
В этом случае парламент формирует новый состав правительства в сроки и в порядке, определенные Конституцией.
При этом премьер и министры продолжают исполнять свои полномочия до начала работы нового Кабмина.
Отметим, в первом обращении в Верховной Раде после своей инаугурации президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о том, что неэффективные члены правительства могут "освободить места":
"Позвольте мне сейчас процитировать американского актера, который стал классным американским президентом: правительство не решает наших проблем, правительство и является нашей проблемой. Это просто цитата. Я не понимаю, почему правительство разводит руками и говорит, что ничего не может сделать. Неправда. Может. Вы можете взять ручку и бумагу, и освободить места".
Напомним: 27 февраля 2014 года Гройсман по приглашению тогдашнего премьер-министра Украины Арсения Яценюка занял пост вице-премьера – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
14 апреля 2016 года Верховная Рада Украины проголосовала за отставку Яценюка и одновременно – за назначение Гройсмана премьер-министром.
Политик неоднократно заявлял, что планирует участвовать в парламентских выборах и активно собирает свою команду.
В эфире программы "Свобода слова" Гройсман подтвердил свое участие в борьбе за депутатский мандат. По словам премьера, он преследует цель завершить все начатые реформы.
Владимир Гройсман
Радио Свобода
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 мая в Верховной Раде состоялась инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.
Он стал шестым главой государства после провозглашения независимости Украины в 1991 году.
Во время речи глава государства объявил о роспуске Верховной Рады.
В парламенте уже заявили, что шокированы заявлением президента Зеленского о роспуске и назначением досрочных выборов. Депутаты намерены обжаловать решение о роспуске.
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