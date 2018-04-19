Гройсман объявил об участии в следующих выборах в Раду

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что будет принимать участие в очередных парламентских выборах.

"Я хочу бороться за Украину и буду участвовать в очередных парламентских выборах. Также я хочу привести с собой преданных людей, которые конкретными решениями и шагами будут менять Украину", – сообщил он в Twitter.

При этом премьер не уточнил, с какой политсилой намерен идти на выборы.

Я хочу боротись за Україну і буду брати участь у чергових парламентських виборах. Також я хочу привести із собою відданих людей, які конкретними рішеннями та кроками будуть змінювати Україну. pic.twitter.com/dvBNUZCG6L — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 19 апреля 2018 г.

Как известно, ранее Гройсман заявил, что не будет принимать участия в президентских выборах.

Как сообщал "Обозреватель", также премьер выступил за изменение избирательной системы в Украине.