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Гройсман объявил об участии в следующих выборах в Раду

1.9тЧитать новость на украинском

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что будет принимать участие в очередных парламентских выборах.

"Я хочу бороться за Украину и буду участвовать в очередных парламентских выборах. Также я хочу привести с собой преданных людей, которые конкретными решениями и шагами будут менять Украину", – сообщил он в Twitter.

При этом премьер не уточнил, с какой политсилой намерен идти на выборы.

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Как известно, ранее Гройсман заявил, что не будет принимать участия в президентских выборах.

Как сообщал "Обозреватель", также премьер выступил за изменение избирательной системы в Украине.

Персона
Владимир Гройсман
Место
Украина
Объект
Верховная Рада Украины
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