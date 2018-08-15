Гриценко выступил против назначения иностранцев на посты министров

В Украине достаточно людей "с мозгами и моралью", которые смогут возглавить министерства; граждан других государств в украинском правительстве быть не должно.

Такое заявление 14 августа в эфире программы "Hot Guest" на телеканале ТРК ОНТ сделал лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

"Я вам сразу скажу: это не будут иностранцы. Это принципиальная позиция. Ни одного министра-иностранца не будет. Советники - пожалуйста. А люди, которые принимают государственные решения - это будут граждане Украины", - подчеркнул политик, отвечая на вопрос о формировании нового Кабмина.

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"Не знаю, сколько нас осталось. Может, миллионов 35. Мы не найдем 100 человек с мозгами, с моралью? Найдем, и такие есть. Им нужно создать условия", - заявил Гриценко.

В этом контексте он напомнил о том, что в 2005 году пришел в структуру Министерства обороны Украины, когда та представляла собой "махину", "в которой было 300 предприятий и 285 тысяч личного состава". "Пришла наша команда. Внимание! 5 человек", - сказал он.

Политик также рассказал о том, что не проводил "массовых чисток". "Да, уволились 12 руководителей департаментов, 10 ушли сами, поняли - корыто закончилось. Двух освободил я, когда увидел нечестные действия. И поверьте - все встали в строй".

Как убежден Гриценко, в высоких кабинетах должны находиться "люди с моралью", у которых "нет мотивации воровать". Он привел пример Маргарет Тэтчер, Шарля де Голля, Франклина Рузвельта, Вацлава Гавела и других. Они "провели свои страны через очень сложные периоды", их действия не сразу были оценены, но позже они заслужили настоящее народное признание.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Анатолий Гриценко высказал мнение о том, как нужно реформировать власть на местах.