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Гриценко выступил против назначения иностранцев на посты министров

1.5тЧитать новость на украинском

В Украине достаточно людей "с мозгами и моралью", которые смогут возглавить министерства; граждан других государств в украинском правительстве быть не должно.

Такое заявление 14 августа в эфире программы "Hot Guest" на телеканале ТРК ОНТ сделал лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

"Я вам сразу скажу: это не будут иностранцы. Это принципиальная позиция. Ни одного министра-иностранца не будет. Советники - пожалуйста. А люди, которые принимают государственные решения - это будут граждане Украины", - подчеркнул политик, отвечая на вопрос о формировании нового Кабмина.

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"Не знаю, сколько нас осталось. Может, миллионов 35. Мы не найдем 100 человек с мозгами, с моралью? Найдем, и такие есть. Им нужно создать условия", - заявил Гриценко.

В этом контексте он напомнил о том, что в 2005 году пришел в структуру Министерства обороны Украины, когда та представляла собой "махину", "в которой было 300 предприятий и 285 тысяч личного состава". "Пришла наша команда. Внимание! 5 человек", - сказал он.

Политик также рассказал о том, что не проводил "массовых чисток". "Да, уволились 12 руководителей департаментов, 10 ушли сами, поняли - корыто закончилось. Двух освободил я, когда увидел нечестные действия. И поверьте - все встали в строй".

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Как убежден Гриценко, в высоких кабинетах должны находиться "люди с моралью", у которых "нет мотивации воровать". Он привел пример Маргарет Тэтчер, Шарля де Голля, Франклина Рузвельта, Вацлава Гавела и других. Они "провели свои страны через очень сложные периоды", их действия не сразу были оценены, но позже они заслужили настоящее народное признание.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Анатолий Гриценко высказал мнение о том, как нужно реформировать власть на местах.

Читайте все новости по теме "Выборы президента Украины 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Выборы президента Украины 2019
Персона
Анатолий Гриценко
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Dmitrovich Dmitro
Dmitrovich Dmitro
Чтобы избежать круговой поруки, нужны люди со стороны, наемные работники с репутацией. Больше 20-ти лет в Украине роководили граждане Укрианы и какой результат? Все друг-друга знают и каждый просит по-братски прикрыть.
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Dmitrovich Dmitro
Dmitrovich Dmitro
Так и сейчас перед вступлением в должность, иностранец сначала получает гражданство. И он уже гражданин Украины. Святой Анатолий видимо жутко умный, что сразу найдет местных людей жутко честных, которые будут принимать правильные решения на благо страны.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
да на кой этот клоун с его мнением, в Украине согласно ст. 5 Конституции власть народ Украины, пусть он лучше обоснованно скажет что народу необходимо и почему это так, а не себя выпячивает, а то был бы он умным не в президенты бы лез, а делом бы полезным отличился
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