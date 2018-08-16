Гриценко пояснил ситуацию с Саакашвили

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили "не чувствует страну" Украину, но несправедливость, допущенная по отношению к нему – лишение гражданства - должна быть исправлена.

Такое заявление в эфире телеканала DumskayaTV сделал лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

Политик заверил: "Я сейчас, в прямом эфире, подтверждаю, что после избрания президентом, если Михаил в то время захочет стать гражданином Украины - возможно, он захочет быть в Грузии, это уже будет его выбор - но я отменю тот, на мой взгляд, абсолютно несправедливый, незаконный указ президента, который лишил его гражданства".

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"И это не вопрос Михаила. И даже если Михаил на тот момент будет негативно меня оценивать, я все равно это сделаю. Потому что это вопрос не Саакашвили - это вопрос всех", - подчеркнул Гриценко.

Он также рассказал о том, почему в октябре 2017 года его политическая сила не поддержала акцию Саакашвили.

"Мы проводили совместную акцию протеста 17 октября, на которой договорились требовать трех вещей: отмена неприкосновенности, избирательная система, антикоррупционный суд. Мы договорились 19 октября все вместе, на трибуне, там было штук 20 участников, что мы выходим в следующий раз при таких-то условиях. Михаил решил развернуть свой городок".

По словам Гриценко, принимая такое решение, Саакашвили "думал, что поднимется Киев". Но оказалось, что "он не чувствует страны". "Для того, чтобы снести власть, как он хотел, надо, чтобы вышло 100 тысяч, готовых стоять 2 недели. И тогда любая власть уйдет". Но когда на акцию пришло всего 5 тысяч человек, стало понятно, что "Киев не встал", - констатировал политик.

Как писал OBOZREVATEL, в июне Саакашвили заявил, что намерен вернуться в Грузию к президентским выборам, которые состоятся этой осенью, и принять в них участие.