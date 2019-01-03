Гриценко опережает Порошенко в президентском рейтинге

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко обошел действующего президента Петра Порошенко в президентском рейтинге.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований имени А. Яременко.

За Анатолия Гриценко свои голоса отдали 8,1% опрошенных. Это 11,2% из тех, кто уже определился, за кого будет голосовать.

За Порошенко готовы проголосовать лишь 7,7% опрошенных. Это 10,7% из тех, кто определился с кандидатом.

Следом в рейтинге расположились лидер Радикальной партии Олег Ляшко — 6%, народный депутат Евгений Мураев — 3,9%, мэр Львова Андрей Садовый — 3,4%, Святослав Вакарчук — 3,3%, народный депутат Александр Шевченко — 3% и народный депутат Александр Вилкул — 1,4%.

Кроме того, согласно данным опроса, 77,8% украинский готовы прийти на избирательные участки в марте, 17,8% считают, что точно не будут голосовать, а 4,9% не определились или воздержались от ответа.

Исследование проводилось с 16 по 22 декабря 2018 года на всей территории Украины за исключением временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым. Погрешность не превышает 2,2%.

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