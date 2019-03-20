"Пришла весна, пора сажать": Гриценко о ситуации в стране и необходимых изменениях

Лидер партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты Анатолий Гриценко в ток-шоу "Свобода слова" 18 марта описал попытки конкурентов организовать фальсификацию результатов президентских выборов, ответил на упреки о своей работе на посту министра при Ющенко и очертил первоочередные проблемы, которые решит в случае избрания президентом.

Основные тезисы его выступления собрал OBOZREVATEL.

О возможных фальсификациях на выборах

Гриценко констатировал, что один из кандидатов на пост главы государства пытается скупить голоса избирателей и сфальсифицировать результаты голосования в свою пользу.

"Есть куча дел в Национальной полиции. И мы это фиксируем, и даем показания: есть желание скупить голоса и сделать победителем того, кто не имеет ни единого шанса. Это может сорвать резьбу, это точно может завершить выборы конфликтом, и этим может воспользоваться Путин", - отметил кандидат в президенты.

Анатолий Гриценко Пресс-служба политика

Вопрос Крыма и ОРДЛО

Гриценко обеспокоен тем, что после стольких лет до сих пор неизвестно, кто из украинских чиновников ответственный за сдачу Крыма оккупантов. Он пообещал, что найдет виновных и эти люди понесут наказание. Кроме того, отметил, что в течение 5 лет можно подойти к началу деоккупации украинских территорий.

"За пять лет уже должен быть ответ, кто сдал Крыму, не защищая. И эти люди должны были сесть надолго – от 12 до 15 лет. Нельзя такие вещи забывать", - сказал Гриценко и добавил, что Украине нужно стать сильнее как в плане армии, так и с экономической точки зрения, а уже потом говорить о возвращении Крыма и оккупированной части Донбасса.

"За пять лет это реально", - заверил Гриценко.

О скандале вокруг хищения в оборонке

"Жаль, нет рядом Петра Алексеевича. Я бы у него спросил, как может сочетаться в одной руке Томос, а во второй – мародерство на крови солдат", - отметил Гриценко, имея в виду обнаруженные журналистами коррупционные действия соратников Порошенко Свинарчуков-Гладковских в "Укроборонпроме".

"Порядок означает, что если эти Свинарчуки-Гладковские, если их поймали за жабры, то будет немедленный арест, быстрое расследование, прозрачный суд на основе закона и пожизненная тюрьма без права амнистии с конфискацией имущества. Это в моем понимании порядок. А не тогда, когда солдаты погибают, а кто-то набивает себе карманы", - сказал Гриценко.

"Мог ли Петр Алексеевич не знать о мародерстве на крови? Теоретически, мог не знать. Но журналисты часть этих фактов обнародовали еще несколько лет назад. Я на месте президента немедленно дал бы команду разобраться, и фигуранты уже бы сидели", - отметил он.

Генпрокурором должен стать Сакварелидзе

"Я долго думал, кто должен быть генеральным прокурором. Давид Сакварелидзе. Это человек, который в отличие от нынешнего балаболки, имеет юридическое образование и диплом. Он не будет защищать кумовьев, друзей, не будет мои приказы выполнять. Я обрежу телефон прямой "связи с генпрокурором", - пообещал кандидат в президенты.

Анатолий Гриценко Пресс-служба политика

О Пашинском и Розенблате

Гриценко не обошел вниманием нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского и соратника Порошенко нардепа Борислава Розенблатта.

"Порядок, это когда Пашинский стреляет в живого человека и затем отвечает перед судом, а не шныряет по парламенту. И Розенблат, еще один депутат, по которому генпрокурор показал кино, вот янтарь нелегальный, вот коррупция, вот оффшоры, и он ходит смеется уже второй год... Но когда обнаружили неоспоримый факт коррупции, то такие Розенблат должны сидеть в тюрьме. Вот я это обеспечу. Петр Алексеевич их скрывает, и в этом принципиальная разница (между нами – Ред.)", - сказал Гриценко и напомнил бездействие правоохранительной системы в деле об убийстве Павла Шеремета.

"20 июля уже будет 3 года как в центре города взорвали журналиста Павла Шеремета, а ответа до сих пор нет. А это все потому что спецслужбы занимаются отслеживанием мной, за журналистами, ведут прослушивание, не обеспечивают безопасность", - пояснил Гриценко.

Дело расстрелов на Майдане

Он также пообещал, что Сакварелидзе в случае назначения главой ГПУ обязательно доведет до конца расследование расстрелов на Майдане.

Гриценко напомнил: "Президент лично, и все по очереди генеральные прокуроры (с весны 2014 – Ред.) говорили, что это их дело чести дать ответ на вопрос, кто убивал на Майдане. Нет чести? Или нет желания? Или кто-то лично замешан? Такие у меня вопросы возникают".

О временах, когда возглавлял Минобороны

Гриценко напомнил, что за коррупцию освобождал подчиненных без права на военную пенсию, отбирал у них погоны и звания и направлял все материалы в ГПУ, всего около 300 дел, в прокуратуре затем "умирали".

"Дошло уже до того, что в Житомире, на полигоне аэромобильной бригады, тогда я публично при камерах заявил, что требую отставки генпрокурора Александра Медведько. А на посту президента, я такого прокурора уволю. Надеюсь Сакварелидзе такого не сделает", - сказал Гриценко .

Первые шаги на посту президента

Кандидат в президенты рассказал, что его штаб сотрудничает со штабами Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского в вопросе недопущения фальсификаций на выборах, которые пытаться провернуть "наглая рыжая морда".

Три основных вопроса, за решение которых Гриценко обещает взяться в первую очередь:

Справедливый суд для всех граждан.

Энергетика и энергоэффективность. Независимость от российского газа.

Силовой блок в широком плане. Работники силовых ведомств больше не будут защищать власть или офисы олигархов.

В конце выступления Гриценко пошутил о будущем коррупционеров "Пришла весна, пора сажать".

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