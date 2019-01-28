Гриценко намерен подать иск против ЦИКа

Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко намерен подать судебный иск к Центральной избирательной комиссии из-за новой процедуры проверки реестра избирателей.

Об этом политик написал в Facebook. Он отметил, что как кандидат имеет право проверить Государственный реестр избирателей, чтобы выявить и изъять из него "мертвых и нерожденных", чтобы предотвратить возможные фальсификацией со стороны власти, которая этот реестр ведет.

"ЦИК выдал мне реестр и код/доступ к нему. Но предупредил: на этих выборах, в отличие от предыдущих, я уже не смогу работать с реестром где и когда мне удобно – только в здании ЦИК, в их специальном помещении, за их специальным компьютером, только в рабочие дни и только в рабочее время 9:00 – 18:00. Я не смогу привлекать к проверке реестра больше никого, даже зарегистрированных тем же ЦИК моих доверенных лиц", – подчеркнул Гриценко.

Анатолий Гриценко Пресс-служба "Гражданской позиции"

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Таким образом, заявил лидер "Гражданской позиции", он должен остановить поездки по стране и агитацию и проверять реестр на их компьютере в здании ЦИК самостоятельно. Одному человеку для этого понадобится больше шести тысяч лет при количестве избирателей больше 30 миллионов, подсчитал политик.

"Такой "порядок по-новому", как оказалось, ЦИК нынешнего состава утвердил прошлой осенью, 25 октября. Говорят, с подачи СБУ, которая вдруг позаботилась, чтобы кандидат в президенты не продал реестр избирателей где-то на базаре или не передал его Путину", – пишет Гриценко.

По его словам, такие игрища опасны для страны и в демократическом государстве – недопустимы. "Пользуясь случаем обращаюсь ко всем кандидатам в президенты: независимо от конкурентности избирательного процесса, мы с вами должны совместно предотвратить манипуляциям с Государственным реестром избирателей! Наша команда готова к такому сотрудничеству", – подытожил кандидат в президенты.

Акт о передаче кода доступа к реестру ЦИК Гриценко Facebook Анатолия Гриценко

Акт о передаче кода доступа к реестру ЦИК Гриценко Facebook Анатолия Гриценко

Как сообщал OBOZREVATEL, Гриценко пообещал легализовать оружие в случае победы на выборах. При этом, по его словам, государство восстановит монополию на применение силы по закону.

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