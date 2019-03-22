Гриценко: люди такого калибра, как Вакарчук, не могут промолчать на этих выборах

Певец Святослав Вакарчук должен публично высказать свою позицию на этих выборах, независимо от того, кого из кандидатов он решит поддержать.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил Анатолий Гриценко. "Я считаю, что люди такого калибра, как Вакарчук, не могут на этих выборах промолчать, не имеют на это права, они должны заявить свою позицию – вот в этом я уверен. Какой именно будет позиция, это им решать", – подчеркнул Гриценко.

Анатолий Гриценко Пресс-служба "Гражданской позиции"

Гриценко заявил, что позиция должна быть выражена независимо от того, какого именно из кандидатов поддержит Вакарчук. Лидер "Гражданской позиции" подчеркнул, что на кризисном этапе, на котором сейчас находится Украина, нельзя молчать.

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"Люди, которые претендуют на достойное, важное, основанное на ценностях желание занять место в будущей политике, не имеют права молчать на таком важном этапе, им этого не простят", – считает Гриценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гриценко пообещал в случае победы на выборах, что ни один канал не будут отключать по команде с Банковой. В демократической стране невозможно давление на СМИ.

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