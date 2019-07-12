"Гражданская позиция" не позволит отменить мораторий на вывоз леса-кругляка – Гриценко

Отмена моратория на вывоз леса-кругляка противоречит национальным интересам Украины.

Об этом заявил лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко во время встречи с представителями экозащитных общественных организаций, сообщается на странице политсилы в Facebook.

"У нас много договоров с ЕС. В частности, это введение экологических стандартов Евросоюза. Это хорошо. Но не все договоры соответствуют интересам Украины. Например, Австрия хочет, чтобы Украина отменила мораторий на вывоз украинского кругляка. Нет, не позволим. Рубите свой. Это уничтожение нашей экологии", – пояснил Гриценко.

Анатолий Гриценко Facebook "Гражданской позиции"

Он добавил, что именно представители команды "Гражданской позиции" стали инициаторами введения моратория на вывоз кругляка.

"Дмитрий Добродомов и Николай Томенко инициировали законопроект, который запретил вывоз нашего леса. И уже в первый год моратория деревообрабатывающая отрасль в Украине показала прирост. Мы будем защищать это достижение. А в следующем созыве парламента мы заставим выполнять мораторий на полную. Перекроем таможню и не позволим контрабанду украинской древесины", – констатировал Гриценко.

Партия "Гражданская позиция" Facebook "Гражданской позиции"

Партия "Гражданская позиция" Facebook "Гражданской позиции"

Партия "Гражданская позиция" Facebook "Гражданской позиции"

Как сообщал OBOZREVATEL, лес-кругляк с Украиной попал в отчет Европейской комиссии по ограничению в торговле с партнерами. Зеленский принял кардинальное решение в борьбе с вырубкой леса.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!