Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Гражданская позиция" Гриценко предлагает ввести экологический онлайн-контроль на предприятиях

966 Читать материал на украинском

Команда "Гражданской позиции" планирует изменить принцип экологического контроля и ввести его в соответствии со стандартами Евросоюза и в соответствии с теми директивами, которые Украина уже согласовала с ЕС.

Об этом заявил лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко во время встречи с представителями экозащитных общественных организаций, передает пресс-служба политсилы.

"Мы изменим принцип экологического контроля. Будет непрерывный контроль онлайн. Там, где на предприятиях будут фиксировать чрезмерные выбросы, сразу будут принимать меры", – отметил Гриценко.

Партия "Гражданская позиция"

Партия "Гражданская позиция"

Пресс-служба "Гражданской позиции"

Также в "Гражданской позиции" предлагают в режиме мониторинга составить график, где именно внедрят новый экологический стандарт.

Новости
"Гражданская позиция" не позволит отменить мораторий на вывоз леса-кругляка – Гриценко

"Прежде всего – это регионы, где наихудшая экологическая ситуация. Отдельно, владельцев крупных предприятий обяжем установить фильтрационные установки. А уже все новые предприятия, которые будут вводиться в эксплуатацию, должны сразу работать по европейским стандартам", – добавил представитель команды "Гражданской позиции" Гриценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина реформирует экологическое законодательство по нормам ЕС. Заместитель министра по вопросам европейской интеграции Минприроды Николай Кузьо заявил, что финансовую нагрузку на отечественные промышленные предприятия вследствие имплементации Директивы о промышленных загрязнениях частично может взять на себя государство.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Анатолий Гриценко
Место
Украина
Тег
Гражданская позиция
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
Анатолий Степанович, экология это конечно хорошо, но не это сейчас главное. Есть темы куда важнее: провальная внешняя политика, одно голосование в ПАСЕ чего стоит; обнищание людей, на фоне зарвавшихся олигархов типа Пороха; поддержка армии, единственной нашей защиты - вот что сейчас важно !
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel