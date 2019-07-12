"Гражданская позиция" Гриценко предлагает ввести экологический онлайн-контроль на предприятиях

Команда "Гражданской позиции" планирует изменить принцип экологического контроля и ввести его в соответствии со стандартами Евросоюза и в соответствии с теми директивами, которые Украина уже согласовала с ЕС.

Об этом заявил лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко во время встречи с представителями экозащитных общественных организаций, передает пресс-служба политсилы.

"Мы изменим принцип экологического контроля. Будет непрерывный контроль онлайн. Там, где на предприятиях будут фиксировать чрезмерные выбросы, сразу будут принимать меры", – отметил Гриценко.

Партия "Гражданская позиция" Пресс-служба "Гражданской позиции"

Также в "Гражданской позиции" предлагают в режиме мониторинга составить график, где именно внедрят новый экологический стандарт.

"Прежде всего – это регионы, где наихудшая экологическая ситуация. Отдельно, владельцев крупных предприятий обяжем установить фильтрационные установки. А уже все новые предприятия, которые будут вводиться в эксплуатацию, должны сразу работать по европейским стандартам", – добавил представитель команды "Гражданской позиции" Гриценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина реформирует экологическое законодательство по нормам ЕС. Заместитель министра по вопросам европейской интеграции Минприроды Николай Кузьо заявил, что финансовую нагрузку на отечественные промышленные предприятия вследствие имплементации Директивы о промышленных загрязнениях частично может взять на себя государство.

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