ГПУ ликвидировали: в Украине заработал Офис генерального прокурора

Во четверг, 2 января, в Украине официально заработал Офис генерального прокурора, который заменил Генеральную прокуратуру.

Как сообщает пресс-служба ОГП, новосозданное ведомство получило 12 департаментов, восемь отдельных управлений, две специализированные прокуратуры и 1500 работников вместо 2500 сотрудников ГПУ, предусмотренных законодательством.

"Днем начала работы Офиса генерального прокурора определить 2 января 2020 года", – говорится в приказе генпрокурора Руслана Рябошапки №351 от 23 декабря, который был обнародован в газете "Голос Украины" 24 декабря 2019 года.

Напомним, что 23 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании Офиса генпрокурора. Какие новшества произошли – читайте в материале OBOZREVATEL.

Структура ОГП Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине завершился первый этап реформы прокуратуры, в результате чего из ГПУ было уволено больше половины прокуроров.

Ранее генеральный прокурор Руслан Рябошапка детально объяснил суть и ключевые задания реформы.

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