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14 декабря • обновлено в 10:19
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"Говорили на повышенных тонах": у Путина раскрыли неожиданные подробности встречи в Париже

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры на "нормандском саммите" в Париже иногда проходили на повышенных тонах.

В частности, во время обсуждения Минских соглашений. Об этом сообщают "РИА Новости".

"Попытки были. Разговор был рабочий", – признался он.

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Встреча лидеров "нормандской четверки" в Париже

Встреча лидеров "нормандской четверки" в Париже

Скриншот

При этом замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко рассказал, что некоторые участники "нормандской встречи" слишком бурно обсуждали Минские соглашения. Но якобы Россия "действовала эффективно" и не дала их изменить.

"Какое-то время там выдвигались даже идеи серьезным образом переработать этот документ, но твердость российского лидера это предотвратила", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Песков сказал, что встреча президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина на "нормандском саммите" в Париже может стать хорошим началом для их дальнейшего конструктивного общения.

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Автор
Дина Баронова
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