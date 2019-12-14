"Говорили на повышенных тонах": у Путина раскрыли неожиданные подробности встречи в Париже

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры на "нормандском саммите" в Париже иногда проходили на повышенных тонах.

В частности, во время обсуждения Минских соглашений. Об этом сообщают "РИА Новости".

"Попытки были. Разговор был рабочий", – признался он.

Встреча лидеров "нормандской четверки" в Париже Скриншот

При этом замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко рассказал, что некоторые участники "нормандской встречи" слишком бурно обсуждали Минские соглашения. Но якобы Россия "действовала эффективно" и не дала их изменить.

"Какое-то время там выдвигались даже идеи серьезным образом переработать этот документ, но твердость российского лидера это предотвратила", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Песков сказал, что встреча президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина на "нормандском саммите" в Париже может стать хорошим началом для их дальнейшего конструктивного общения.

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