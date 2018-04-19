"Готово на 90%": Луценко хочет лишить неприкосновенности ряд нардепов

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что уже готовит материалы о снятии неприкосновенности с ряда депутатов Верховной Рады.

"У меня на столе пять материалов, в том числе и с Специализированной антикоррупционной прокуратуры, о снятии депутатской неприкосновенности с ряда народных депутатов. Информация о готовности таких документов соответствует действительности на 90%", - заявил Луценко во время брифинга в прокуратуре Днепропетровской области, передает "Радио Свобода".

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Он объяснил, что документы уже можно подавать в парламент, но до этого должно появиться заключение юридического управления ГПУ.

Луценко не уточнил, о каких депутатах идет речь.

Как сообщал "Обозреватель", 22 марта внефракционного нардепа Надежду Савченко лишили неприкосновенности и задержали.