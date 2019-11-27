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29 ноября • обновлено в 11:48
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Готовился давно? Исключенный из "Слуги народа" нардеп сделал признание о Зеленском

10.3т
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Владимир Зеленский начал собирать команду к президентским и парламентским выборам еще в ноябре минувшего года.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал нардеп Антон Поляков, которого ранее исключили из фракции "Слуга народа".

По его словам, он познакомился с нынешним главой политической силы Александром Корниенко еще минувшей осенью на обучении для "Слуги народа".

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"В конце ноября – начале декабря были встречи, человек 50 со всей Украины. До нас дошла информация, что это не фейк и было собрание, присутствовал Иван Баканов, он был еще тогда руководителем партии. Никто тогда не знал, что это друг Зеленского и через полгода станет главой СБУ. Никто не знал, чем закончится, выиграет ли Зеленский", – рассказал Поляков.

"Я верил, загорелся и только поэтому и реально увидел, что есть новый кандидат, нигде не запятнан. Многие в это не верили", – добавил он.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Офис президента

В интервью OBOZREVATEL Поляков также рассказал о диктатуре в партии "Слуга народа" и том, как насильно руководство собирало подписи за его исключение из фракции.

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Персоны
Антон Поляков Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
"Владимир Зеленский начал собирать команду к президентским и парламентским выборам еще в ноябре минувшего года."___Пошутить хотели???
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