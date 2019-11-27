Готовился давно? Исключенный из "Слуги народа" нардеп сделал признание о Зеленском

Владимир Зеленский начал собирать команду к президентским и парламентским выборам еще в ноябре минувшего года.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал нардеп Антон Поляков, которого ранее исключили из фракции "Слуга народа".

По его словам, он познакомился с нынешним главой политической силы Александром Корниенко еще минувшей осенью на обучении для "Слуги народа".

"В конце ноября – начале декабря были встречи, человек 50 со всей Украины. До нас дошла информация, что это не фейк и было собрание, присутствовал Иван Баканов, он был еще тогда руководителем партии. Никто тогда не знал, что это друг Зеленского и через полгода станет главой СБУ. Никто не знал, чем закончится, выиграет ли Зеленский", – рассказал Поляков.

"Я верил, загорелся и только поэтому и реально увидел, что есть новый кандидат, нигде не запятнан. Многие в это не верили", – добавил он.

Владимир Зеленский Офис президента

В интервью OBOZREVATEL Поляков также рассказал о диктатуре в партии "Слуга народа" и том, как насильно руководство собирало подписи за его исключение из фракции.

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