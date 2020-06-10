Россия должна освободить незаконно удерживаемых украинцев и вернуть аннексированный Крым Украине.

С таким заявлением 10 июня выступил государственный секретарь США Майк Помпео во время представления доклада о свободе вероисповедания в разных странах мира за 2019 год, передают "Крым.Реалии".

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию вернуть Крым Украине

Он отметил, что РФ должна также прекратить притеснять людей, которые сопротивляются оккупации.

"Россия должна прекратить притеснения тех, кто сопротивляется ее оккупации, освободить всех незаконно удерживаемых украинцев и вернуть контроль над полуостровом Украине. Крым – это Украина", – сказал Помпео.

Госсекретарь уточнил, что с 2015 года Россия призвала на военную службу "тысячи мужчин из Крыма и применила уголовное наказание для тех, кто отказался".

Как сообщал OBOZREVATEL, правозащитники обратили внимание на то, что Москва нарушила свое обещание не отправлять крымчан на срочную службу на территорию России.

По их данным, тем, кто отказывается от службы по политическим мотивам, ссылаясь на оккупацию полуострова, грозит тюремный срок.

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