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"Господь благословил Украину на победу":Тимошенко сделала заявление после литургии

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Юлия Тимошенко вместе с народными депутатами "Батьківщини" приняла участие в рождественской литургии, которая состоялась в Софии Киевской. Богослужение проводил Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Лидер "Батькивщины" поздравила присутствующих с Рождеством Христовым и официальным получением Томоса об автокефалии Святейшей Церкви Украины, сообщается на сайте политсилы.

"Господь благословил Украину": Тимошенко зробила заяву

По словам Юлии Тимошенко, в эти праздничные дни происходят события, которые ждали украинцы многих поколений.

Новости
Юлия Тимошенко поздравила украинцев с Рождеством Христовым

"То, что официальное получения Томоса произошло в Святой вечер – это символ, это знак того, что Господь благословил Украину на победу, а украинцев на хорошую и мирную жизнь. Сегодня все украинцы благодарят Бога за то, что помогает выстоять в борьбе за веру, правду, Украину. Добро обязательно побеждает! Пусть нашей стране и всем нам помогает Господь. Верю, что все будет хорошо, и Господь всегда будет беречь Украину", – подчеркнула она.

"Господь благословил Украину": Тимошенко зробила заяву

Участие в праздничной литургии также приняли руководители государства, парламента и правительства, и народные депутаты.

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Тема
Рождество
Персона
Юлия Тимошенко
Место
Украина
Теги
РождествоТомосВО Батьківщина

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