"Не комедия": украинцев предупредили о госперевороте Савченко

В Украине военный переворот может иметь катастрофические последствия для государства - потерю части территории, разрыв с Западом, разруху и восстановление полной зависимости от Москвы.

Как пишет в статье для сайта Эспрессо политолог и журналист Виталий Портников, сторонники военного переворота не представляют себе его последствия.

"Но это не значит, что его не может быть. И это не значит, что его сторонники представляют себе его последствия. Более того, как это нередко уже бывало в украинской истории, последствия их не сильно интересуют. Их интересует мгновение воплощение ненависти в реальные действия. Какое имеет значение, что будет после этого? То, что человеком, который озвучивает тезис о "целесообразности" переворота, стала Надежда Савченко - и уже поэтому переворот кажется комедией - тоже ошибочный подход", - пишет он.

Политолог на исторических примерах показывает, в чем опасность нардепа Надежды Савченко для Украины.

"Нам кажется, что перевороты устраивают интеллигентные люди во фраке и с высшим образованием - такие, как Ленин или Троцкий. Но, во-первых, Медведчук выглядит не хуже Ленина и тоже имеет юридическое образование. А, во-вторых, все приверженцы переворота, которые находились рядом с его организаторами и призвали к революции, были похожи именно на Надежду Савченко, а не на Льва Троцкого. Только вспомните - матрос Дыбенко, матрос Железняков, экспроприатор Джугашвили... Да по сравнению с ними Надежда Савченко - выпускница Института благородных девиц", - резюмирует он.

Как сообщал "Обозреватель", в плане Савченко по подрыву Рады заметили след ФСБ.