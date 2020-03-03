Горсовет Мелитополя могут распустить из-за потасовки депутатов со "слугой народа". Видео

Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Сергей Крейденко инициирует роспуск горсовета Мелитополя после потасовки с местными депутатами, которые не пускали его на заседание.

Об этом Крейденко заявил в эфире ObozTV и изложил свою версию громкого скандала в Мелитополе.

По словам Крейденко, конфликт с депутатами Мелитопольского горсовета возник из-за их нежелания снижать тарифы на тепло.

"Было согласовано с главами фракций местных партий голосование за снижение тарифа. Я пришел в горсовет, они меня не хотели пускать, местные депутаты закрыли двери, закрыли людей, которые пришли со мной поставить вопрос тарифов на повестку дня… Я просил, чтобы нашли ключи, чтобы открыли двери. Мне пришлось дергать двери, потом их открыли, я зашел в зал заседаний", – рассказал он.

"Слуга народа" сообщил, что в зале заседаний местные депутаты его "дергали и возили по стене, блокировали, не давали слова, не давали возможности пообщаться и поставить данный вопрос на голосование".

"Я пришел с 4 тысячами подписей людей, которые платят за тепло... Я сел в президию... на свободное место, поставил эти бумаги перед собой. Пока я отвернулся, один из депутатов вылил бутылку воды на эти документы. Я поднял эти документы, а они рассыпаются. Соответственно, меня спровоцировали на то, что я открыл бутылку и вылил воду в лицо этого депутата", – пояснил Крейденко.

"Сейчас этот совет показал свое лицо, что ему плевать на людей. Я регистрирую постановление про расформирование и досрочное прекращение полномочий Мелитопольского городского совета. Я думаю, что мои коллеги 226 голосами поддержат это, и мы проведем там досрочные выборы. Я во вторник регистрирую, оно должно процедурно пройти и выноситься в зал", – заявил нардеп.

Он уточнил, что роспуск Мелитопольского горсовета будет рассмотрен после голосования парламентом за закон о рынке земли.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля народный депутат от "Слуги народа" Владимир Крейденко ворвался на сессию Мелитопольского горсовета со своими соратниками. Нардеп хотел, чтобы ему дали выступить, пытался залезть на стол, в результате завязалась потасовка с местными депутатами. Заседание горсовета было закрыто досрочно.

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