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"Гопники у власти!" Зеленский и Ко разозлили сеть внешним видом. Фото

18.3тЧитать материал на украинском

В сети высмеяли внешний вид президента Владимира Зеленского и его команды на официальной встрече с японской делегацией.

Фото в Facebook опубликовала Ирина Погоржельская, подметив, что окружение главы государства продемонстрировало пренебрежение к японцам.

"Партизанский отряд протокола постоянно действует. Так талантливо продемонстрировать пренебрежение к японцам – надо еще постараться. Отдельно каждый и оптом все криворожский колхоз "40 лет без урожая", – написала она.

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Отметим, что на фото Зеленский и его члены команды стоят в костюмах без галстуков, а у одного даже кепка на голове. В комментариях под постом пользователи писали, что это "дно" и "стыд".

Зеленский на встрече с японцами

Зеленский на встрече с японцами

Facebook

"Какой дикий стыд. Тройное дно, учитывая, что это еще и японцы, нация, в которой этикет возведен в культ", "Беглий каторжник" – одел то, что украл с веревки", "Там все прекрасно: рубашка с застежкой до середины пуза и воротником под "бабочку", пиджак на два размера больше к росту и на четыре размера меньше объема. Брюки так же с ужасной гармошкой, ботинки! И это при перфекционистах японцах на переговорах", "Спасибо, что не в шортах", "Гопники у власти", "Шаурма за кадром в коридоре", – негодовали в сети.

"Гопники у власти!" Зеленский и Ко разозлили сеть внешним видом. Фото
"Гопники у власти!" Зеленский и Ко разозлили сеть внешним видом. Фото
"Гопники у власти!" Зеленский и Ко разозлили сеть внешним видом. Фото
"Гопники у власти!" Зеленский и Ко разозлили сеть внешним видом. Фото
"Гопники у власти!" Зеленский и Ко разозлили сеть внешним видом. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети за большое количество ошибок высмеяли якобы нового сотрудника Администрации президента Украины Николая Богославца.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
соцсети
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Serov Oleg
Serov Oleg
рваные носки,опухшее рыло,пиНжак,заправленный в трусы,у шоколадного хряка выглядели несомненно лучше...
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Мир Миру
Мир Миру
У Зеленського зарплата за перший місяць роботи на посаді президента склала 10 тисяч грн. А нормативи витрат для чиновників, в т.ч. на одяг, ще не переглянуті. Так що нехай японці вибачають.
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Ukr Stanislav
Ukr Stanislav
А шо здесь такого,это новые лица,я же обещал.
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