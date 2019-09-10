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10 сентября • обновлено в 17:39
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"Гнобят реформатора": Гонтарева заговорила о политбеженстве в ЕС

1.6т Читать материал на украинском

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева не исключила, что ей придется просить политического убежища в Великобритании.

В интервью LIGA.net она уточнила, что это произойдет, если Украина будет давить на нее за проведенные там же реформы.

"Пока не вижу смысла, но если придется, то, конечно. Если наша страна будет гнобить своего же реформатора – преследовать политически и физически, мне ничего не останется, как попросить политубежища", – сказала бывшая глава регулятора.

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Валерия Гонтарева

Валерия Гонтарева

"Цензор.НЕТ"

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Валерия Гонтарева
Место
Украина
Тег
Национальный банк Украины
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Так Европа давно прибежище всех укр-воров, а Австрия - общеизвестная прачечная по отмыванию грязных денег. Поэтому эти страны такие богатые, а Украине надо в нищете довольствоваться рыночными ценами и расцветом демократии.
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