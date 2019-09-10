"Гнобят реформатора": Гонтарева заговорила о политбеженстве в ЕС

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева не исключила, что ей придется просить политического убежища в Великобритании.

В интервью LIGA.net она уточнила, что это произойдет, если Украина будет давить на нее за проведенные там же реформы.

"Пока не вижу смысла, но если придется, то, конечно. Если наша страна будет гнобить своего же реформатора – преследовать политически и физически, мне ничего не останется, как попросить политубежища", – сказала бывшая глава регулятора.

Валерия Гонтарева "Цензор.НЕТ"

Как сообщал OBOZREVATEL:

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