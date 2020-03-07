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7 марта • обновлено в 17:08
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Гончарук внезапно покинул Украину: экс-премьера подловили в самолете

8.8т
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В субботу, 7 марта, бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук вылетел в Лиссабон.

Об этом узнали журналисты издания "Страна", которые обнародовали соответствующую фотографию бывшего главы правительства в самолете.

Алексей Гончарук

Алексей Гончарук

volynnews.com

Уточняется, что Гончарук воспользовался услугами авиакомпании-лоукостера Wizz Air. Самолет летит в Португалию из аэропорта "Киев" в Жулянах.

Гончарук покинул Украину

Гончарук покинул Украину

На данный момент неизвестно, по какой причине бывший топ-чиновник покинул Украину. Вернется ли он назад, также остается загадкой.

Как писал OBOZREVATEL, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Это решение поддержали 353 депутата, из них 240 голосов дала фракция "Слуги народа".

Президент Владимир Зеленский объяснил, что инициировал увольнение из-за низкой эффективности его Кабмина.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
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Петриченко Геннадий
Петриченко Геннадий
(в)очко,....., "преЗэк"......, а ты вообще(Как?!),. не боишься??!,.... за своё"очко"??!..
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Serov Oleg
Serov Oleg
провалил задание....на ковер к шефу...
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
как ловили,сачком аль подсаком?
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