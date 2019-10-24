Поставил ультиматум: Гончарук устроил "разгон" на таможне под Черновцами

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в рамках рабочей поездки в Черновицкую область посетил пункт пропуска "Порубное" на границе с Румынией.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Премьер поручил чиновникам разобраться с проблемой поиска помещения для размещения таможни.

"К нашему визиту на "Порубное", очевидно, сильно подготовились – ни людей, ни машин в самом пункте не было. Зато очереди на подъезде бывают километровые. Водители говорят, что иногда стоят на границе по несколько суток! И так на всех пунктах, не только на этом", – отметил он.

Алексей Гончарук facebook.com/PMHoncharuk

Одной из проблем политик назвал то, что на таможенных пунктах до сих пор не запущен стационарный сканер, "который бы дал совершенно новые возможности по борьбе с контрабандой".

Всего, как уточнил он, из семи сканеров, которые закупила ГФС, не работает ни один. Кроме того, таможне "в наследство" досталось множество проблем, среди которых контрабанда и коррупция.

Гончарук сообщил, что глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов через две недели должен представить стратегию развития всей таможенной инфраструктуры и запуска закупленного оборудования.

"Деньги на реконструкцию подъездных путей к пунктам выделены год назад – не известно где. Денег нет, дорог – нет! Прошу Генпрокурора взять под свой контроль эту ситуацию, чтобы виновные были наказаны", – подчеркнул премьер-министр.

Также Гончарук дал неделю начальнику Главного управления ГФС в Черновицкой области Виталию Шпаку, мэру Черновцов Алексею Каструку и и.о. главы Черновицкой ОГА Михаилу Павлюку найти помещение, где можно будет разместить таможню и инфраструктуру для таможенного оформления.

Алексей Гончарук facebook.com/PMHoncharuk

Премьер-министр поручил правоохранителям области усилить борьбу с таможенными правонарушениями.

"Обращаюсь к представителям всех правоохранительных органов – или вы прекращаете "крышевать" контрабанду, или вам нечего делать на ваших должностях. При запуске новой таможни будут приняты конкретные решения.

Время схем в прошлом. Мы на это очень жестко будем реагировать!" – подытожил премьер.

Как писал OBOZREVATEL, Государственная таможенная служба намерена увеличить суммы штрафов за контрабанду товаров через границу Украины. Соответствующий законопроект уже разработан.

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