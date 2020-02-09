Гончарук сказал, как советуется с Богданом по важным решениям

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук советуется по поводу назначений в правительстве с руководителем Офиса президента Андреем Богданом и помощником президента Андреем Ермаком.

Об этом он рассказал в эфире программы "Факты недели" на телеканале ICTV (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Я уважаю мнение этих людей, поэтому с ними советуюсь. Такое влияние они имеют. Я как премьер-министр принимаю решение о внесении кандидатур министров в парламент, поэтому окончательное решение и ответственность за них несу я. Но, чтобы всем работалось комфортно, я стараюсь посоветоваться со всеми ключевыми людьми в команде", – сказал он.

Алексей Гончарук Кадр из видео

По словам Гончарука, информация о том, что собеседования с возможными кандидатами на должности в правительство проходят в Офисе президента, не соответствует действительности

"Это неправда, что собеседования проходят в Офисе президента, они проходят в правительстве. Только когда мне нужен совет президента, и когда я хочу представить уже кандидатов, которых я предлагал бы поддержать парламенту, я иду и советуюсь с президентом, как с лидером нашей политической команды", – резюмировал украинский премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гончарук анонсировал перестановки в правительстве. По его словам, может появиться должность нового вицепремьера, который будет координировать экономический блок, а Министерство ветеранов и оккупированных территорий будет разделено.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!