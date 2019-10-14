"Даже не слушал!" Гончарук прокомментировал скандал с концертом радикалов

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал посещение вечеринки Veterans Strong PARTY, из-за которого его обвинили в поддержке радикалов.

Соответствующий пост разместил он на странице в Facebook.

"Вчера я встретился с представителями "Движения ветеранов Украины" и ветеранским сообществом. Вместе с министром Оксаной Колядой поздравили ветеранов, поговорили о наболевшем. Сделал свой вклад в рамках сбора средств в госпиталь, мероприятие было благотворительное", – рассказал премьер.

Гончарук прокомментировал скандал с концертом радикалов

Гончарук написал, что не хотел делать из этого "публичный кейс", однако в СМИ его визит подали с неоднозначными тезисами.

"Главное – политизация здесь совершенно неуместна!" – заявил премьер, подчеркнув, что в Программе деятельности правительства отдельно прописали, что отношение к ветеранам в обществе должно быть почтительным и уважительным.

"Начинать надо с собственного примера. Поздравить с праздником тех, кто, жертвуя своей жизнью и комфортом, защищает нашу страну – самое малое, что я мог вчера сделать", – добавил он.

Гончарук опроверг свое отношение к концерту.

"Его не слушал и не имел представления о том, кого приглашают в качестве исполнителя. Считаю это делом "Движения ветеранов", которое устраивало мероприятие или независимой радиокомпании, которая обеспечивала музыкальную программу вечера. В любом случае, это не дело главы правительства – диктовать нашим защитникам, какие песни петь. В то же время, чтобы не было никаких вопросов: я не разделяю ни нацизма, ни фашизма, ни коммунизма", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Первой кадры с Гончаруком на концерте показала глава министерства по делам ветеранов Оксана Коляда, которая сопровождала премьер-министра.

У пропагандистов вызвало ажиотаж фото Гончарука на фоне коловрата.

В сети появилось видео выступления Гончарука на нашумевшей вечеринке.

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