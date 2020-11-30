"Голос" внес законопроект об освобождении малого бизнеса от уплаты ЕСВ

Малый бизнес необходимо освободить от уплаты ЕСВ до конца января 2021-го, а местной власти – позволить самостоятельно уменьшать ставки местных налогов.

Соответствующий законопроект №4423 "Голос" уже внес в парламент, сообщается в Facebook политсилы. Партийцы отметили, что предпринимателей необходимо поддерживать уже сейчас.

"Восемь тысяч гривен единовременного пособия – это, конечно, лучше нуля. Но даже для этого еще нужно разработать четкие механизмы оказания помощи. Поэтому мы предлагаем еще несколько шагов, которые позволят поддержать предпринимателей уже сейчас. Потому что если мы не предоставим скорую помощь бизнесу, локдаун в экономике наступит и без решений правительства", – заявил народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк.

Отметим, под выплатами в 8 тысяч гривен нардеп имел в виду анонс президента Украины Владимира Зеленского, который пообещал введение налоговых каникул для физлиц-предпринимателей на время карантина и соответствующую единовременную выплату представителям малого бизнеса.

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