"Голос" внес в Раду законопроект, который исправит недостатки "Дія Сity"

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Политика
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Правовой режим 'Дія Сity' могут изменить

Председатель партии "Голос" Кира Рудик зарегистрировала альтернативный законопроект концепции правового режима "Дія Сity", который предусматривает создание условий для инвестиций и развития ИТ-отрасли в Украине.

Законопроект "Голоса" исправляет недостатки проекта "Дія Сity", уменьшает роль Минцифры как регулятора и сохраняет гибкость ИТ-отрасли, отмечается на официальной странице партии в Facebook.

"Я пришла в политику из IT, поэтому хорошо знаю, что активное развитие отрасли в течение последних 10 лет происходило не благодаря помощи государства, а благодаря ее невмешательству. Любые попытки улучшения должны прежде всего включать мнение самой индустрии. Именно поэтому, законопроект разработан с участием 4 бизнес-ассоциаций – EBA, AmCham, IT Ukraine, UVCA", – пояснила инициатор законопроекта.

По ее словам, не нужен сильный регулятор, а нужны четкие и прозрачные правила входа и выхода из "Дія Сity". Правила, которые будут работать одинаково для всех.

"Ни одно участие в "добровольно-принудительных объединениях" с членскими взносами не должно быть прописана в законе. В альтернативном варианте мы сохранили возможность работать с ФОПами. IT-работникам не нужно будет переходить на новые формы контрактов, а оставить все, как есть. ФОПы, значит ФОПы", – подытожила Рудык.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 17 ноября, Верховная Рада Украины поддержала постановление фракции "Голос", которым обязала Кабинет министров заранее предупреждать о введении карантина.

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