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19 мая • обновлено в 23:48
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Год президентства Зеленского: Портников указал на будущие вызовы для Украины

1.6т
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Следующий год пребывания Владимира Зеленского на посту президента Украины значительно важнее, чем предыдущий, вокруг результативности которого сегодня ведутся дискуссии в политических и не только кругах.

Таким мнением в блоге на Espreso.tv поделился украинский журналист, публицист Виталий Портников. По его словам, именно последующий год продемонстрирует том, какие существуют "перспективы Зеленского и Украины как таковой".

"Нужно понимать, что это будет год перманентных катастроф и испытаний. Экономика будет падать у нас и во всем мире. Мир будет трудно приходить в себя после эпидемии и карантина – и готовиться к возможности нового, более жесткого... Пустой украинский холодильник окончательно победит подлый олигархический телевизор. Президент со "своего парня" превратится в героя анекдотов и раздраженных комментариев. Но что с того?" – отметил он.

Портников и Зеленский

Портников и Зеленский

По мнению журналиста, украинцам стоит понять, что дело вообще не в Зеленском. Сейчас страна находится внутри "чудовищного эксперимента", когда главой государства избран "телевизионный персонаж, случайный и далекий от государственных задач человек". В то же время, предположил он, большинство избирателей и через год проголосует так же.

"Майдан 2013-2014 годов и сопротивление российской агрессии зафиксировали появление в стране политической нации, которая стремится к построению цивилизованного европейского и – что является важнейшим – Украинского государства. Выборами 2019-го зафиксировано, что эта нация не составляет большинства населения в собственной стране, большинство не только не заинтересовано в построении любого государства, но находится в состоянии политической незрелости и общественной деградации", – заявил Портников.

Он добавил, что эти две тенденции прямо противоположные друг другу. Однако это бы не представляло "такой опасности", если бы интерес к территории Украины не проявлялся бы в соседней России. Кроме этого, журналист считает, что нарастание кризисных тенденций в РФ, вероятно, может "форсировать" ее агрессию против Украины.

Для Украины более важен следующий год президентства Зеленского – Портников

Для Украины более важен следующий год президентства Зеленского – Портников

"И ясно, что успех будет на стороне тех, кто знает, чего хочет. А Путин и его соотечественники знают, чего они хотят – "возвращения Украины". Точно так же, как и украинские патриоты знают, чего они хотят – сохранения и развития Украины. К чему стремится Владимир Зеленский, чего хотят его сторонники, не знает сегодня никто", – констатирует публицист.

Именно поэтому, подчеркнул он, следующий год президентства нынешнего главы государства станет по крайней мере подготовкой к ответу на главный вопрос бытия украинцев: "удержится Украинское государство на территории бывшей УССР или ему придется сосредоточиться на куда меньшей территории".

"А остальная Украина или станет территорией России, или же превратится в протекторат Кремля. Это и будет реальный результат невероятного эксперимента, начавшегося в 2019-м", – подытожил Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что за год президентства Владимиру Зеленскому удалось наладить диалог с Российской Федерацией, но сейчас он превратился в монолог.

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Автор
Марина Лисничук
Персоны
Виталий Портников Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
президент
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