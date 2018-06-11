Год безвизу: что изменилось и какие первые результаты

В понедельник, 11 июня, исполняется ровно год, как украинцы получили право на безвизовые поездки в Шенгенскую зону.

Этой возможностью они успели воспользоваться более полумиллиона раз. Правда, большинство желающих продолжали ездить в ЕС по старым визам, передает ВВС.

Отмечается, что значительная часть людей, которые выстояли в очереди за паспортом, так его и не применили.

Безвизовый режим для Украины

По данным Государственной пограничной службы, за год украинцы воспользовались безвизовом 517 тысяч раз. Речь идет о поездках в ЕС с биометрическим паспортом без действующей визы.

Уточняется, что это количество въездов, а не людей. Второй показатель подсчитать крайне сложно.

В целом с июня 2017 года по июнь 2018 года украинцы ездили в ЕС 19,5 млн раз, и из них около 4 млн - по биометрическим паспортам, но с действующей визой.

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При этом общественная организация "Европа без барьеров", опираясь на данные ЕС, подсчитала, что в 2017 году, когда безвиз действовал уже полгода, количество запросов от украинцев на визы сократилось вдвое - с 1,4 млн до 720 тысяч.

Как известно, в безвизовый для нас европейский список входят Австрия, Бельгия, Болгария, Германия, Греция, Дания, Эстония, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария и Швеция.

Украинские эксперты утверждают, что безвиз так и остался для украинцев сугубо теоретической возможностью туристических поездок в Европу.

"Число украинцев, выезжающих в Европу, выросло на считанные проценты, так что все эти разговоры о массовом выезде украинцев в ЕС после безвиза оказались выдумкой", - рассказал "КП в Украине" президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Мнение экономистов подтверждают и туроператоры, которые констатируют: несмотря на то что это наше первое полноценное безвизовое лето, предпочтения украинцев за год мало изменились и желающих поехать на отдых в Европу больше не стало.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 2020 года правила въезда в Европейский Союз в рамках безвизового режима могут претерпеть несколько существенных изменений.

Несмотря на то, что в Европейском союзе пока не говорят о возможной отмене безвизового режима с Украиной, "тревожные звоночки", свидетельствующие о наличии такой угрозы, уже прозвучали, говорят эксперты.

Прежде всего, речь идет об инцидентах, подтверждающих недостаточность уровня системы безопасности украинских документов, а также проблемы с коррупцией в данной сфере.