"Глубоких знаний нет!" В "Слуге народа" сделали признание об учении в Трускавце

Избранные народные депутаты от "Слуги народа" во время обучения в Трускавце не получили глубоких знаний о политике.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказала новоиспеченный парламентарий Марина Бардина. При этом она отметила, что неделя обучения дала необходимую базу для депутата.

"Это ключевые экономические, бюджетные, законодательные вопросы об общем понимании процессов. Возможно, глубоких знаний у нас пока нет, но уже есть общее понимание и знакомства с людьми, к которым мы можем обращаться за помощью", – сообщила Бардина.

Политик добавила, что после недельного тренинга она готова работать в парламенте.

"Впечатления от школы положительные. Хотя мы очень устали за неделю, потому что у нас был очень насыщенный график: мы работали с 9 утра и до 10 вечера. И основная масса людей ходила на все лекции", – подчеркнула она.

Бардина акцентировала, что во время обучения больше внимания уделялось ценностям, коммуникации и поведении в парламенте.

Марина Бардина NewsOne

"То есть не совсем образовательным вещам. Нас воспитывали как новое поколение политиков, чтобы мы не повторяли того, что происходило в украинской политике до нас. Чтобы мы понимали, что есть альтернатива", – заключила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, избранных народных депутатов от партии "Слуга народа" на обучении в Трускавце делили на группы и постоянно меняли местами.

При этом часть избранных народных депутатов от партии "Слуга народа" пропускали обучение в Трускавце.

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