Главный экономический куратор "Л/ДНР": выяснилось, кто менял пленных от России

Рабочую группу по освобождению заключенных с российской стороны возглавлял вице-премьер-министр РФ Дмитрий Козак.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал помощник президента Украины Андрей Ермак, который возглавлял аналогичную группу в Киеве. По его словам, провести обмен президенты Зеленский и Путин договорились во время телефонного разговора 7 августа.

"После этого началась работа групп. С украинской стороны ее возглавлял я, с российской — Дмитрий Козак", — сказал Ермак.

Дмитрий Козак uznayvse.ru

Отвечая на вопрос, был ли привлечен к процессу обмена заключенными помощник президента РФ Владислав Сурков, Ермак ответил: "Господин Сурков представляет Россию в переговорах "нормандского формата".

Отметим, что Дмитрия Козака называют куратором экономического направления на подконтрольных группировкам "Л/ДНР" территориях. Козак курирует комиссию по оказанию гуманитарной поддержки "республикам". Ранее следить за состоянием дел в так называемых "ДНР" и "ЛНР" было доверено помощнику российского президента Владиславу Суркову.

Как сообщал OBOZREVATEL, между Украиной и Россией произошел обмен удерживаемыми людьми по формуле 35 на 35.

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