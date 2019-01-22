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Андрій Юсов
Андрій Юсов
Громадський активіст та політичний діячВсе статьи автора

Гібридна демократія: як скуповують голоси за Порошенка

1.1тЧитать материал на украинском

Ось так виглядає гібридна демократія. В Суворівському районі Одеси люди Труханова обходять квартири мешканців, що отримують субсидії і пропонують 1000 гривень в обмін на підписання зобов'язання підтримати Петра Порошенка на виборах.

Новости
Командою Порошенка виділено півмільярди доларів США на скупку голосів

Особливо цинічним виглядає у цьому документі пункт: "Не займатися підкупом виборців".

Гібридна демократія: як скуповують голоси за Порошенка

Гроші обіцяють готівкою, лежачим хворим також пропонують підписати, тобто гроші зовсім не за агітацію, а саме за галочку в бюлетені. Сам Петро Порошенко звернувся нещодавно до усіх кандидатів дотримуватися демократичних стандартів під час виборів.

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Автор
Андрій ЮсовАндрій Юсов
Персона
Петр Порошенко
Место
УкраинаОдесса
Источник
Источник:Facebook Андрія Юсова
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Колесников Владимир
Колесников Владимир
Помню я студента. Юсова Андрея. Он водил по Киеву туда сюда колонны. А потом погрызлсиь. Крупно опосрались. И служил у Янека его дружок. Тогд аих обвиняли в проплатах. Это не Вас автор.
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Vakulich Alex
Vakulich Alex
Це, скоріш за все, лист працівника, команди Порошенка, який вони заповнюють та підписують. А верещить про підкуп виборців. Гівнюк.....
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Синбатька олег
Синбатька олег
я таких "документів" можу з десяток зробити на кожну політсилу і верещати проти них, як ви тут
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