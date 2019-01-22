Ось так виглядає гібридна демократія. В Суворівському районі Одеси люди Труханова обходять квартири мешканців, що отримують субсидії і пропонують 1000 гривень в обмін на підписання зобов'язання підтримати Петра Порошенка на виборах.

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Особливо цинічним виглядає у цьому документі пункт: "Не займатися підкупом виборців".

Гроші обіцяють готівкою, лежачим хворим також пропонують підписати, тобто гроші зовсім не за агітацію, а саме за галочку в бюлетені. Сам Петро Порошенко звернувся нещодавно до усіх кандидатів дотримуватися демократичних стандартів під час виборів.

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