Кричали женщины "ура!" и в воздух чепчики бросали...

Сокрушительная победа новоиспеченной партии "Слуга народа", о которой еще полгода назад было ни слуху, ни духу, принесла ей в Верховной Раде 254 мандата. И теперь Президенту Владимиру Зеленскому и его партии не надо ни с кем договариваться о коалиции. Просто брать - и делать. Кажется, это тот идеал, к которому должны стремиться все президенты. Однако не торопитесь с выводами. Это замечательно, когда штурвал корабля взял в руки опытный капитан, который "все мели знает", вместе с ним - боцман, прошедший бури и грозы, и команда, спасшая не одно судно от ураганов.

Теперь у Владимира Зеленского - полная и безоговорочная ответственность за все дела и свершения. Ни ему, ни его партии уже не отмахнуться и не сказать: "Ведь мы предлагали, а они (оппозиция) нас не послушали - и вот что из этого вышло!". Всё! Нет никакой оппозиции. "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Европейская солидарность" это никакая не оппозиция. Это "кричалки" и возмутители спокойствия. Никакого реального влияния на политику государства они не окажут, имея менее ста мандатов в своем активе.

Теперь самое главное. Уже в первый год работы, а не в последний, и президенту и его партии придется ответить на следующие концептуальные вопросы:

А. Будет ли покончено в Украине с олигархатом?

Б. Когда прекратится война в Донбассе на условиях Украины, а не Кремля, и когда Россия вернет Крым?

В. Что ожидать народу по части уменьшения тарифов на коммунальные услуги?

Г. Сядут ли в тюрьму те, кто организовывал расстрел Майдана?

Д. Начнется ли люстрация чиновников и выявление врагов независимости и территориальной целостности Украины?

Это пока главные, однако не все вопросы, ожидающие ответа. Украина – не Россия. После трех Майданов установить здесь диктатуру президента и власти уже не получится.

Можно установить диктатуру закона - и большинство народонаселения это воспримет с воодушевлением. Справится ли власть с такой задачей? - пока не ясно. Все, что должна новая власть сегодня помнить и понимать: "Демократия – это не власть большинства, а защита меньшинства", как сказал однажды французский философ и Нобелевский лауреат Альбер Камю.

Никакая революция не делалась большинством. В 1917 году в Петрограде две тысячи взбунтовавшихся солдат и матросов изменили ход истории не только в 200 миллионной Российской империи, но и во всем мире. На Майдане в феврале 2014 вы вряд ли бы насчитали больше участников мирного сопротивления, чем тогда, в 1917-м. Однако и они смогли сделать то, чего не смог весь народ, молчаливо поддерживавший их и наблюдавший на экранах ТВ те трагические события.

Поэтому не следует обольщаться безграничной поддержкой большинства украинского народа. Любовь народа, как все мы знаем, очень переменчива. Так что призрак Майдана будет преследовать новую власть от начала и до конца.

Президент Украины Владимир Зеленский и его партия "пробежали" дистанцию по созданию устойчивого баланса исполнительной и законодательной власти в небывало краткое время. Теперь для спринтера главное - не растерять то, что им преодолено, и сохранить силы добежать до финиша. Тут уж, как говорят в народе: "пан или пропал".

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