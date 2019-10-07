Подписать нельзя отвергнуть. Если Президент Украины выполнит все то, о чем он говорил на последнем брифинге, то никакие выборы в ОРДЛО не состоятся и никакие Минские соглашения (даже с участием Трампа!) не будут выполнены. Все уйдет в свисток.

Объяснение такому утверждению очень простое и прозаичное: Москве и Путину не нужна Украина без войны и экономических проблем. Это должны понимать в АП и МИДе Украины. Либо Украина идет в фарватере Кремля, признает Крым российским, а Донбасс полностью независимым от Киева, либо война до победы и "деньги врозь". Сегодня Зеленский играет в политическую рулетку.

Делать нынче ставку на Трампа могут только отчаянные люди. В случае проигрыша Трампа на выборах 2020 весь мировой политический ландшафт сильно изменится. Это не сможет не отразиться на Украине. Как следует поступать сегодня новой власти? Президенту Зеленскому лучше спросить об этом американских экспертов и политиков, а не своих друзей. Ситуация весьма драматичная и Президенту Украины надо выверять свои слова и действия, как провизор на весах в аптеке.

Что может произойти в Украине, если выборы в ОРДЛО состоятся в присутствии войск РФ или ряженых "зеленых человечков" и без контроля над госграницей с Россией? Может произойти самое неожиданное – военный переворот на фоне социальных протестов. После чего через год-два будут проведены уже другие выборы с иным результатом. Порошенко вряд ли вернется, - нельзя дважды войти в одну и тут реку, однако и Слуги народа не удержат своих позиций. Это – гипотеза.

Новости Этот год станет для Путина переломным

В 1998 году генерал Рохлиным подготовил военный переворот в России с целью смести власть олигархов и вернуть власть народу, однако спецура его опередила. Генерал намеревался провести демократические выборы в стране и пересажать всех воров госбюджета и природных ресурсов. Рохлина застрелили на его даче за месяц до намеченного военного переворота наемные убийцы. Трупы трех обгоревших мужчин, которых не смогли идентифицировать, обнаружили через несколько дней недалеко от его дома, а вину за убийство заставили взять на себя его жену. Тогда в России на стороне олигархов работали спецслужбы, они работают и сейчас, только Украина не Россия, хотя здесь ФСБ и слушает половину страны. Как это все может произойти – никто не знает, в том числе и Лубянка, не сумевшая предвосхитить революцию 2014 года. Со всей нацией воевать и бороться бесполезно.

Новости Закон про особый статус Донбасса напишет Путин

Военная диктатура, направленная на ликвидацию внешней агрессии и внутренних врагов государства, иногда приносит положительный результат. Запад никогда не будет вмешиваться во внутренние дела Украины, а в случае решения ряда социальных и политических проблем в ней, будет даже приветствовать временное "неудобство". Риск такого развития событий очень велик и даже странно, что в Аппарате президента его не воспринимают всерьез. Напомню читателям случай из истории, – организатор военного переворота в Чили Пиночет не был министром обороны, а лишь командующим сухопутными силами. Он сделал для своей страны гораздо больше, чем демократически избранный президент-социалист Альенде.

Новости Украину может ждать большая победа над Путиным

Можно ли заставить народ согласиться с потерей независимости и территориальной целостности своей страны, если вместо этого ему ничего не предлагается взамен? Сильно сомневаюсь. Путин не учитывает или не понимает, что Украина для него и России потеряна навсегда. В Аппарате президента Украины не понимают, что с Москвой нельзя ни о чем договориться. Так что Украина может попасть "из огня да в полымя".

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