Гео Лероса исключили из 'Слуги народа' после критики власти

Народного депутата Гео Лероса исключили из состава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде.

Соответствующее решение было принято по результатам сбора подписей, сообщается в Telegram-канале политсилы.

"По результатам сбора подписей большинством голосов народных депутатов принято решение об исключении Лероса Гео Багратовича из числа членов фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде", – сказано в сообщении.

Telegram "Слуги народа"

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