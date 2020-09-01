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Гео Лероса исключили из "Слуги народа" после критики власти

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Политика
3,5 т.
Гео Лероса исключили из 'Слуги народа' после критики власти

Народного депутата Гео Лероса исключили из состава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде.

Соответствующее решение было принято по результатам сбора подписей, сообщается в Telegram-канале политсилы.

"По результатам сбора подписей большинством голосов народных депутатов принято решение об исключении Лероса Гео Багратовича из числа членов фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде", – сказано в сообщении.

Telegram "Слуги народа"

Telegram "Слуги народа"

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