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2 сентября • обновлено в 11:14
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Генпрокурор уволил Матиоса

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Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Об этом говорится в соответствующем приказе, передает пресс-служба ГПУ.

Также Матиос исключен из списков личного состава ГПУ и направлен в Министерство обороны для решения вопроса прохождения дальнейшей военной службы.

Анатолий Матиос

Анатолий Матиос

24 канал

Матиос был назначен в июне 2014 года заместителем генерального прокурора - начальником Главного управления процессуального руководства по уголовным производствам следователей центрального аппарата и надзора за соблюдением законов в военной сфере и утвержден членом коллегии ГПУ. В августе 2014 года был назначен главным военным прокурором.

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70rus xxx
70rus xxx
Это тот Матиос,который гутарил,что ВСУ вшивая и голодная?
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семенов Александр
семенов Александр
в АТО его , на разделительную линию, пусть там бороныть нэзалэжнисть
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