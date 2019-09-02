Генпрокурор уволил Матиоса

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Об этом говорится в соответствующем приказе, передает пресс-служба ГПУ.

Также Матиос исключен из списков личного состава ГПУ и направлен в Министерство обороны для решения вопроса прохождения дальнейшей военной службы.

Анатолий Матиос 24 канал

Матиос был назначен в июне 2014 года заместителем генерального прокурора - начальником Главного управления процессуального руководства по уголовным производствам следователей центрального аппарата и надзора за соблюдением законов в военной сфере и утвержден членом коллегии ГПУ. В августе 2014 года был назначен главным военным прокурором.

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