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27 апреля • обновлено в 12:15
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Генерал СБУ дал неожиданный прогноз по Кремлю

6.5т
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Президента России Владимира Путина нужно поменять местами с советским вождем Владимиром Лениным, тело которого все еще покоится в мавзолее на Красной площади.

Таким предложением в интервью "Гордону" поделился бывший глава Донецкого и Луганского управлений Службы безопасности Украины, генерал Александр Петрулевич.

"Один уже лежит на Красной площади, второй ходит по Красной площади. Кто его знает, может, они поменяются местами? Того же давно требуют вынести. Может быть, этого положат", – отметил он.

Путин и Ленин

Путин и Ленин

Речь же шла о том, что именно в день рождения вождя пролетариата, 22 апреля, в России народ должен был прийти на избирательные участки, чтобы высказаться по поводу поправок в конституцию от их незаменимого лидера.

При этом интервьюер и генерал посмеялись, предположив, что Ленин, может, "просто воскреснет", поэтому и поменяется местами с Путиным.

"Тут вопрос о безопасности людей. Давайте реально: в Украине тоже… У россиян своя жизнь, хотя тоже люди... Но у нас граница одна, и переток людей, родственные связи и так далее…" – закончил мысль Петрулевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский журналист Виталий Портников заявил, что украинцы, которые полностью доверили судьбу государства Владимиру Зеленскому, похожи на людей, которые в свое время привели к власти Владимира Ленина.

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Автор
Марина Лисничук
Персоны
Владимир Путин Владимир Ленин
Место
Россия
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
шановни, не завидуйте, зависть - грех...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
мне все равно сколько Путин правит, более того, чем дольше, тем лучше... при нем хоть людьми себя почувствовали... а как он будет называться - президентом, царем, председателем, генсеком, хоть покемоном, мне абсолютно без разницы... дякую тоби, Боже, що я москаль, и мой президент Путин...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
шановни, где Петрулевич, а где Путин... )))
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