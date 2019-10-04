"Где пленные?" Шуфрич сделал неоднозначное заявление о войсках России на Донбассе

Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", глава комитета Верховной Рады по свободе слова Нестор Шуфрич поставил под сомнение присутствие на Донбассе войск России.

Неоднозначное заявление он сделал в интервью LB.ua. Политику задали вопрос, считает ли он Донецк и Луганск субъектами.

"Вынужден говорить, что они стали субъектами, когда подписали комплекс мер, который был ратифицирован резолюцией Совбеза ООН. Что касается вопроса влияния и их самостоятельности, то нет – они не самостоятельные и находятся под влиянием Кремля", – сказал он.

Шуфрич сделал неоднозначное заявление о войсках Путина Скриншот из видео

"Надеюсь, не будешь отрицать, что во время Иловайского котла на территорию Украины заходили регулярные части российской армии?" – спросили у нардепа.

"Я там не был. Не бывает открытого конфликта между сторонами, чтобы при этом не было ни пленных, ни погибших врагов. Как так получилось, если там присутствовали российские войска, что у нас нет пленных граждан РФ? Более того, почему мы не имеем российских погибших?" – высказался он.

"Съемку нашего интервью осуществляет Максим Левин. Он был в Иловайске и чудом вышел оттуда, а ты сейчас такое говоришь. Слов нет, вот ей Богу!" – возмутилась журналистка Соня Кошкина.

"По Иловайску и событиям июля 2014 года у меня тоже больше вопросов, чем ответов. Я считаю, что эти события должны быть расследованы и результаты доведены до общества", – оправдался он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шуфрич рассказал, как в мае 2019 года ездил в аннексированный Крым.

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