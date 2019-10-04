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4 октября • обновлено в 22:09
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"Где пленные?" Шуфрич сделал неоднозначное заявление о войсках России на Донбассе

4.1т Читать материал на украинском

Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь", глава комитета Верховной Рады по свободе слова Нестор Шуфрич поставил под сомнение присутствие на Донбассе войск России.

Неоднозначное заявление он сделал в интервью LB.ua. Политику задали вопрос, считает ли он Донецк и Луганск субъектами.

"Вынужден говорить, что они стали субъектами, когда подписали комплекс мер, который был ратифицирован резолюцией Совбеза ООН. Что касается вопроса влияния и их самостоятельности, то нет они не самостоятельные и находятся под влиянием Кремля", – сказал он.

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Шуфрич сделал неоднозначное заявление о войсках Путина

Шуфрич сделал неоднозначное заявление о войсках Путина

Скриншот из видео

"Надеюсь, не будешь отрицать, что во время Иловайского котла на территорию Украины заходили регулярные части российской армии?" – спросили у нардепа.

"Я там не был. Не бывает открытого конфликта между сторонами, чтобы при этом не было ни пленных, ни погибших врагов. Как так получилось, если там присутствовали российские войска, что у нас нет пленных граждан РФ? Более того, почему мы не имеем российских погибших?" – высказался он.

"Съемку нашего интервью осуществляет Максим Левин. Он был в Иловайске и чудом вышел оттуда, а ты сейчас такое говоришь. Слов нет, вот ей Богу!" – возмутилась журналистка Соня Кошкина.

"По Иловайску и событиям июля 2014 года у меня тоже больше вопросов, чем ответов. Я считаю, что эти события должны быть расследованы и результаты доведены до общества", – оправдался он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шуфрич рассказал, как в мае 2019 года ездил в аннексированный Крым.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Нестор Шуфрич
Место
Украина
Тег
Донбасс
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Этот человек навсегда покрыл себя лаврами предателя. Так и войдет в историю нашего народа
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Свидомиты прозревают
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Ш. Олег
Ш. Олег
По-моему, вполне однозначно и уместно спросил Шуфрич. Меня, честно говоря, тоже интересует, где пленные российские военные? Где вообще хоть какие-нибудь материальные, осязаемые подтверждения присутствия регулярных частей армии РФ на территории ЛДНР/ОРДЛО? За всё время кроме каких-то загадочных консервных банок с этикетками "на языке страны-агрессора", старых тряпок, "похожих на те, что носят в российской армии", да пары-тройки фото/видео, снятых неясно кем, непонятно где, неизвестно когда, ничего не видел. Неужели за пять лет никаких более существенных документов не попало в руки ВСУ, СБУ или, на худой конец, хоть ФБР? :)
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Ш. Олег, У нищих слуг нет. Это примерно тоже, что давать ссылку о наличии Солнца. Загугли одним из тысячи возможных способов. Например, российские войска на Донбассе. ... Не дай Бог тебе меня благодарить. Бррррр.... Мерзкая жаба
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кактус сергей
кактус сергей
Прокапало Ігор, Ты не видишь Игорёк,шо весь мир на вас насрал? Ты-недалёк!
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