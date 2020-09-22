ГБР получило нового руководителя: что о нем известно

Алексей Сухачев стал новым исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований.

Соответствующая информация появилась на сайте ГБР. В августе 2020 года Сухачев был назначен заместителем директора ведомства.

В биографии нового руководителя ГБР указано, что с 2017 по 2019 год он работал заместителем начальника Департамента Генеральной прокуратуры Украины. Затем два года проходил военную службу в Службе внешней разведки.

И.о директора ГБР является заслуженным юристом Украины, доктором юридических наук. Сухачев закончил юридическую академию в Харькове.

В последней декларации Сухачева видно, что он не владеет ни квартирой, ни домом. При этом имеет право безвозмездного пользования в квартире Баевой Галины.

В собственности нового руководителя ГБР есть автомобиль Toyota Camry, стоимость которого согласно декларации, составляет 226 тысяч гривен. Его жена Елена владеет машиной марки Lexus, ценою в 420 тысяч гривен.

На банковских счетах у супругов хранится 39 тысяч долларов и около 300 тысяч гривен.

Отметим, что ранее ГБР возглавлял Александр Соколов. Сейчас он вернулся на должность заместителя директора бюро.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, заместитель главы Офиса президента Украины Олег Татаров, который отвечает за правоохранительное направление, может стать руководителем Государственного бюро расследований.