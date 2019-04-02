Я пыталась осознать результаты первого тура и вот к каким выводам пришла. Ниже не о персоналиях, а о процессах.

После Революции достоинства стало очевидно, что общество должно двигаться дальше и менять власть уже на избирательных участках.

Петр Порошенко i Владимир Зеленьский вышли во второй тур

Такие результаты первого тура - это тихая революция, это попытка людей устранить власть путем голосования, а не Майдана. И это шаг вперед с точки зрения развития отношений между властью и обществом.

Возможность легально менять власть является серьезным предохранителем революций.

Более того, избиратели уже готовы не голосовать за кандидатов, которые были у власти и не выполнили обещания. То есть, замкнутый круг "на манеже всё те же" - разорван.

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Другое дело - личность Зеленского, которая вызвала столько дискуссий. К сожалению, кроме него в первой пятерке больше не было кандидатов, которые до выборов не занимали высокие государственные должности. То есть у избирателей, которые хотели легально изменить власть, особого выбора не было.

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