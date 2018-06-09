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G7 создаст подразделение быстрого реагирования на выходки России

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Лидеры стран-участниц G7 согласовали на саммите в канадской провинции Квебек создание специального подразделения быстрого реагирования для борьбы с враждебными действиями таких стран, как Россия, и пропагандой.

Премьер-министра Великобритании Тереза Мэй выступила инициатором на основании отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля или кибер-атак. Об этом сообщает The Guardian.

"Мы должны напомнить себе, почему "Большая восьмерка" стала "Большой семеркой" – это было потому, что Россия незаконно присоединила Крым. Мы видели злонамеренную деятельность от России различными способами, включая те, что были на улице в Солсбери в Великобритании", - отметила она на саммите.

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Британский премьер также обсудила инициативу с лидерами Франции и Германии. Одной из целей инициативы указано улучшение понимания политики стран-партнеров и пороговых значений для принятия решений.

Лидеры Франции, Германии и Великобритании

The Guardian / EPA

"Мы организовываемся и будем принимать скоординированные действия против тех, кто пытается нарушить правила международной системы", – подчеркнула инициатор проекта.

Также, подразделения включают обмен информацией о потенциальных угрозах и методах борьбы с ними. По мнению Мэй, это поможет остановить "ложное чувство безнаказанности у враждебных государств, продемонстрировать сознание и подчеркнуть непоколебимую готовность защищать себя".

Также, согласно инициативе, планируется более скоординированные действия с Организацией по запрещению химического оружия, которая положила начало независимому расследованию отравления Скрипалей. В ближайшие недели в Лондоне пройдет встреча, на которой рассмотрят пути укрепления роли ОЗХО.

Также, Мэй призвала к расширению сотрудничества, чтобы обнаружить незаконные денежные потоки и договориться о конкретных действиях "остановить грязные деньги, подрывающие демократические государства".

С помощью новой системы защиты страны-члены G7 планируют анализировать данные об информационных атаках и обмениваться ими друг с другом. Предполагается, что в ответ должна последовать скоординирована реакция, которая может быть в виде соответствующей кампании или санкций.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Европейского Совета Дональд Туск выступил против изменения формата G7.

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Темы
Саммит G7российская пропагандаРоссийская военная угрозаХолодная война между Западом и Россией
Персона
Тереза Мэй
Место
Канада
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