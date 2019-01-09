Фукс опроверг задержание в Мексике: журналисты подтверждают обратное

Путинский олигарх Павел Фукс якобы опроверг сообщения о своем задержании на мексиканском курорте Канкун.

"Это фейк", – приводит его комментарий "УП". Олигарх при этом подтвердил, что находится сейчас на территории Мексики и заверил, что у него не было проблем с пограничниками.

На другие вопросы, в тому числе – летел ли он вместе с народным депутатом Украины Андреем Иванчуком (замглавы "Народного фронта") , Фукс уже не отвечал.

Павел Фукс ТСН

В то же время журналисты утверждают обратное. В частности, главный редактор программы расследований "Схемы" Наталья Седлецкая подтвердила данную информацию.

"Фукс летел на частном самолете из Великобритании (Фарнборо) и был задержан миграционными службами на границе", — отметила она.

По ее данным, к олигарху в аэропорту Канкуна приезжали сотрудники украинского посольства.

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