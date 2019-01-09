Фукс опроверг задержание в Мексике: журналисты подтверждают обратное

Путинский олигарх Павел Фукс якобы опроверг сообщения о своем задержании на мексиканском курорте Канкун.
"Это фейк", – приводит его комментарий "УП". Олигарх при этом подтвердил, что находится сейчас на территории Мексики и заверил, что у него не было проблем с пограничниками.
На другие вопросы, в тому числе – летел ли он вместе с народным депутатом Украины Андреем Иванчуком (замглавы "Народного фронта") , Фукс уже не отвечал.
Павел Фукс
ТСН
В то же время журналисты утверждают обратное. В частности, главный редактор программы расследований "Схемы" Наталья Седлецкая подтвердила данную информацию.
"Фукс летел на частном самолете из Великобритании (Фарнборо) и был задержан миграционными службами на границе", — отметила она.
По ее данным, к олигарху в аэропорту Канкуна приезжали сотрудники украинского посольства.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Фукс развернул масштабную дискредитационную кампанию против главы редсовета OBOZREVATEL Михаила Бродского из-за того, что СМИ опубликовало ряд резонансных статей о том, как олигарх провернул хитрую схему с долгами Киевского метрополитена.
В августе 2018 года Фукс отсудил у коммунального предприятия около 2 млрд грн, завысив сумму исковых требований. Чтобы их выплатить, киевской подземке пришлось резко поднять стоимость проезда на 3 грн, из которых 2 грн пошли непосредственно в карман путинского миллиардера.
В отместку за публикации о скандальной сделке Фукс начал размещать заказные лживые материалы на низкопробных сайтах, баннерную рекламу, а также планировал разгонять свою дезинформацию с проплаченных бордов.
Узнав об этом, Бродский заявил, что будет защищать свою репутацию от провокаций Фукса в суде.
Также Бродский подчеркнул, что не давал никакого согласия на использование своих фото на заказных бордах Фукса. В этой связи он предупредил все бордовые компании о готовящейся провокации.
Кроме того, Бродский раскрыл еще одну многомиллиардную схему Фукса в Украине. По его словам, олигарх сумел заполучить контроль над Госгеонедрами в Украине и даже пытался шантажировать бизнесмена на этой почве.
В конце декабря стало известно о том, что Фукс готовит в Украине новую масштабную аферу — попытку заполучить украинскую компанию "Центрэнерго". Это приведет к тому, что Украина потеряет сотни миллионов гривен.