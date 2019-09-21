"Формулы Штайнмайера не существует": Порошенко сделал громкое заявление

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что формулы Штайнмайера не существует.

Утверждение прозвучало в эфире программы "Рандеву" на 5 канале, отметив, что якобы позиции по организации исключительно политического процесса без обсуждения безопасности составляющей – это выдумки президента России Владимира Путина.

"Никакой сделки Штайнмайера не существует в природе. Есть соглашения Штайнмайера. Никакой формулы Штайнмайера, якобы с кем-то согласованной, не существует", – подчеркнул Порошенко.

Петр Порошенко в эфире "Рандеву" скрин видео

Он подтвердил, что действительно звучали предложения министра иностранных дел Германии Франка Вальтера Штайнмайера. По его словам, есть ряд условий:

должен быть сформирован компонент безопасности

проведена безупречная организация выборов

ОБСЕ должна признать их соответствующими критериям ОБСЕ,

выборы должны быть свободными и демократическими, отвечать свободному волеизъявлению граждан.

По словам Порошенко, в случае выполнения всех условий Штайнмайер предложил, чтобы закон об особом режиме местного самоуправления вводился не через два недели после выборов, а в день выборов, когда ОБСЕ выдаст отчет, что выборы свободны.

"Никаких других позиций по перетасовках, что мы организуем исключительно политический процесс, а по безопасности не обсуждаем – это все выдумки Путина", – подчеркнул лидер "ЕС".

Также Порошенко в разговоре с ведущей Яниной Соколовой рассказал о последней встрече в Берлине лидеров стран: Владимира Путина, Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и Петра Порошенко.

Порошенко в эфире "Рандеву" скрин видео

"Путин сказал: у нас есть формула Штайнмайера написана Лавровым. Я говорю: извините, вот есть письмо двух министров иностранных дел Франции и Германии господина Штайнмайера, где они преподают, что это – формула Штайнмайера. Пожалуйста, посмотрите", – рассказал лидер "ЕС".

"Он, Путин, берет эту форму, читает и говорит: нет, это совсем не то, у нас написал Лавров формулу Штайнмайера. Я говорю: извините, никакой Лавров ничего нам писать не будет. Тем более, что за этим столом сидит сам Штайнмайер и вы можете его спросить, господин Путин. Не буду я его спрашивать, вы его переагитировали, мы будем основываться на наших предложениях – вот это стиль ведения переговоров Россией", – отметил пятый президент Украины.

"Рандеву" с Яниной Соколовой скрин видео

При этом, Порошенко предостерег украинскую власть от российского коварства.

"Я советую быть очень осторожными. Мы заинтересованы в мире, мы заинтересованы в восстановлении суверенитета Украины над оккупированными территориями. Но точно не наоборот – мы не заинтересованы, чтобы это был российский анклав, и чтобы Россия под стволами представителей своих вооруженных сил определяла, кто будет избран на этих выборах", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведения выборов в ОРДЛО , после чего Кремль может требовать особого статуса для Донбасса.

Только когда "особый статус" будет закреплено в Конституции, Украина получит контроль над границей.

Фактически "план Штайнмайера" узаконивает "Л/ДНР" в составе Украины, но в то же время у Киева не будет контроля над этими территориями.

Обсудить скандальную формулу Путин и Зеленский могут "нормандском саммите", который, как ожидается, состоится в сентябре.

18 сентября российский "Интерфакс" сообщил, что Украина якобы отказалась подписывать обязательства о выполнении "формулы Штайнмайера", что касается урегулирования на Донбассе.

Однако глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что дал согласие на нее еще 2 сентября.

Вскоре была озвучена и позиция представителя Украины в Минске, второго президента Леонида Кучмы. Его прессекретарь заявила, что Украина не имеет возражений, если будут выполнены все требования Минска.

19 сентября во сеть слили якобы согласованный текст "формулы Штайнмайера", который якобы отказалась подписывать Украины на мирных переговорах в Минске.

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