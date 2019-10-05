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5 октября • обновлено в 19:25
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"Формула Штайнмайера": в Украине областные и городские советы резко обратились к Зеленскому

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Местные депутаты некоторых областных и городских советов обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой отказаться от имплиментации Украиной "формулы Штайнмайера".

Соответствующее решение утвердил, в частности, Хмельницкий облсовет, передает ТСН.

"Мы, депутаты Хмельницкого областного совета, от имени наших избирателей категорически против реализовать так называемую "формулу Штайнмайера", по которой, согласно Минских соглашений, вводится особый статус Донбасса", – говорится в документе, который поддержали депутаты на внеочередном заседании.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Пресс-служба президента Украины

Они призывают не допустить предоставления особого статуса оккупированным территориям, привлечь к ответственности предателей, которые работали на оккупантов и лишить украинского гражданства тех, кто принимал участие в боевых действиях против украинских военных.

Проводить выборы на территории ОРДЛО хмельницкие депутаты призывают только после полной деоккупации и восстановления границ.

"В случае дальнейшего обострения ввести реальное, а не "фейковое", как в декабре 2018 года, военное положение в прифронтовых территориях и полную экономическую, энергетическую, ресурсную и транспортную блокаду временно оккупированных территорий, которую держать до полной деоккупации этих территорий.

Разорвать дипломатические отношения, а также все международные договоры с РФ и не возобновлять их до полной деоккупации Россией всех украинских территорий", – говорится в тексте обращения.

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Тернопольский, Ивано-Франковский и Львовский областные советы также приняли обращение к Зеленскому и руководству страны, в котором выразили свое возмущение последним договоренностям в Минске.

В свою очередь Львовские депутаты имплиментацию "формулы" назвали "неприкрытой сдачей национальных интересов и началом капитуляции Украины в российско-украинской войне".

"Требуем от президента Украины прекратить практику принятия судьбоносных решений без учета мнения общества", – заявляется в заявлении.

Депутаты Тернопольщины заявили: чтобы их услышали, областная рада готова провести выездное заседание внеочередной сессии на Майдане Незалежности или под стенами Верховной Рады.

О "формуле" высказались и депутаты городских советов. В частности, в Сумах решили обратиться к Зеленскому и членам парламента.

К гаранту депутаты выдвигают ряд требований и предлагают руководству страны организовать Национальный круглый стол для выработки "общей общегосударственной стратегии" на переговорах по Донбассу.

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Аналогичное предложение относительно проведения круглого стола выдвинули и депутаты горсовета Кропивницкого.

"Наверное, наша страна никогда еще не стояла перед таким серьезным вызовом, как сейчас. Все хотят мира, никто не хочет оплакивать убитого ребенка, отца или мужа. И вместе с тем, людей, которые умеют мыслить и анализировать, не менее волнует, какой ценой достанется этот мир. Но действовать надо", – отметил мэр города Кропивницкий Андрей Райкович.

Отдельным пунктом в обращении депутатов требуется не допустить отвода Вооруженных сил Украины с укрепленных позиций.

Депутаты городского совета Дубно, в свою очередь, обратились к "патриотическим силам, представленным в парламенте", с призывом заблокировать новую редакцию закона об особом статусе Донбасса и узаконивание проведения местных выборов в ОРДЛО.

Как писал OBOZREVATEL:

  • 1 и 2 октября в Украине прошли митинги против решения по Донбассу – "формулы Штайнмайера".

  • Президент Украины Владимир Зеленский провел срочный брифинг, на котором сообщил, что Украина согласовала, но не подписала "формулу". Он пообещал, что "капитуляции не будет".

  • Реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведения выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может требовать особого статуса для Донбасса.

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Темы
Мирные переговоры в Минске Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Формула Штайнмайера политика Донбасс переговоры по Донбассу
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