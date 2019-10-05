"Формула Штайнмайера": в Украине областные и городские советы резко обратились к Зеленскому

Местные депутаты некоторых областных и городских советов обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой отказаться от имплиментации Украиной "формулы Штайнмайера".

Соответствующее решение утвердил, в частности, Хмельницкий облсовет, передает ТСН.

"Мы, депутаты Хмельницкого областного совета, от имени наших избирателей категорически против реализовать так называемую "формулу Штайнмайера", по которой, согласно Минских соглашений, вводится особый статус Донбасса", – говорится в документе, который поддержали депутаты на внеочередном заседании.

Владимир Зеленский Пресс-служба президента Украины

Они призывают не допустить предоставления особого статуса оккупированным территориям, привлечь к ответственности предателей, которые работали на оккупантов и лишить украинского гражданства тех, кто принимал участие в боевых действиях против украинских военных.

Проводить выборы на территории ОРДЛО хмельницкие депутаты призывают только после полной деоккупации и восстановления границ.

"В случае дальнейшего обострения ввести реальное, а не "фейковое", как в декабре 2018 года, военное положение в прифронтовых территориях и полную экономическую, энергетическую, ресурсную и транспортную блокаду временно оккупированных территорий, которую держать до полной деоккупации этих территорий.

Разорвать дипломатические отношения, а также все международные договоры с РФ и не возобновлять их до полной деоккупации Россией всех украинских территорий", – говорится в тексте обращения.

Тернопольский, Ивано-Франковский и Львовский областные советы также приняли обращение к Зеленскому и руководству страны, в котором выразили свое возмущение последним договоренностям в Минске.

В свою очередь Львовские депутаты имплиментацию "формулы" назвали "неприкрытой сдачей национальных интересов и началом капитуляции Украины в российско-украинской войне".

"Требуем от президента Украины прекратить практику принятия судьбоносных решений без учета мнения общества", – заявляется в заявлении.

Депутаты Тернопольщины заявили: чтобы их услышали, областная рада готова провести выездное заседание внеочередной сессии на Майдане Незалежности или под стенами Верховной Рады.

О "формуле" высказались и депутаты городских советов. В частности, в Сумах решили обратиться к Зеленскому и членам парламента.

К гаранту депутаты выдвигают ряд требований и предлагают руководству страны организовать Национальный круглый стол для выработки "общей общегосударственной стратегии" на переговорах по Донбассу.

Аналогичное предложение относительно проведения круглого стола выдвинули и депутаты горсовета Кропивницкого.

"Наверное, наша страна никогда еще не стояла перед таким серьезным вызовом, как сейчас. Все хотят мира, никто не хочет оплакивать убитого ребенка, отца или мужа. И вместе с тем, людей, которые умеют мыслить и анализировать, не менее волнует, какой ценой достанется этот мир. Но действовать надо", – отметил мэр города Кропивницкий Андрей Райкович.

Отдельным пунктом в обращении депутатов требуется не допустить отвода Вооруженных сил Украины с укрепленных позиций.

Депутаты городского совета Дубно, в свою очередь, обратились к "патриотическим силам, представленным в парламенте", с призывом заблокировать новую редакцию закона об особом статусе Донбасса и узаконивание проведения местных выборов в ОРДЛО.

Как писал OBOZREVATEL:

1 и 2 октября в Украине прошли митинги против решения по Донбассу – "формулы Штайнмайера".

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочный брифинг, на котором сообщил, что Украина согласовала, но не подписала "формулу". Он пообещал, что "капитуляции не будет".

Реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведения выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может требовать особого статуса для Донбасса.

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