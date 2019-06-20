Фонтан и вид на Днепр: у Зеленского показали новый офис Администрации президента

Новая Администрация президента переедет в Украинский дом на Европейской площади Киева и будет называться Офис президента.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, отметив, что в прежнем здании АП на улице Банковой устроят музей.

В команде Зеленского добавили, что в Офисе президента заменят все инженерные системы. Также будут установлены тепловые насосы, системы циркуляции воздуха. А перед зданием будет постоянно работающий фонтан.

В холле здания будет коворкинг, где желающие смогут общаться с сотрудниками Офиса и предлагать свои инициативы.

Кабинет президента разместят или с видом на Европейскую площадь, или окнами на Днепр.

Глава Администрации президента Андрей Богдан подчеркнул, что согласно концепции, на новый офис не будут тратить деньги из бюджета.

Новый Офис президента Скриншот

Новый Офис президента Скриншот

Новый Офис президента Скриншот

Новый Офис президента Скриншот

Новый Офис президента Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский хочет создать художественный музей на улице Банковой после того, как Администрация президента будет перемещена из центра Киева.

Ранее помощник Зеленского пожаловался, что команде "не очень комфортно" работать в стенах АП на Банковой.

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