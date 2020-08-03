Фокину предложили войти в ТКГ по Донбассу: член делегации рассказал о встрече с Ермаком

Глава Офиса президента Андрей Ермак предложил войти в состав украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу бывшему премьер-министру Украины Витольду Фокину.

Об этом сообщило издание LIGA.net со ссылкой на представителя Донецка в ТКГ Сергея Гармаша. По его словам, на Банковой состоялась встреча делегации с Леонидом Кравчуком, на которой также присутствовал Фокин.

"Не знаю, в каком статусе он был. Ермак сказал, что надеется, что Фокин останется работать", – сказал Гармаш.

По его словам, Фокин задавал "общие вопросы". К примеру: "А есть ли подписанный главами государств документ по Минску?"

Собеседник издания в Офисе президента подтвердил, что Ермак предложил Фокину войти в состав делегации, однако бывший премьер еще не принял решение.

"Фокин рассматривается как человек, который может курировать в ТКГ переговоры наших представителей", – отметил собеседник.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый президент Украины, новоназначенный глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что первый премьер-министр Украины (1990-1992 гг.), 87-летний Витольд Фокин может стать участником украинской делегации в переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу.