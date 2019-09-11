Фесенко: "Слуга народа" может повторить ошибки Януковича

Директор института прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что в вопросе изменений в Налоговый кодекс партия "Слуга народа" может повторить ошибки экс-президента Виктора Януковича.

Об этом он рассказал в интервью 24 каналу. Фесенко напомнил, что кризис режима Януковича начался с так называемого "налогового" майдана, связанного с тогдашней налоговой реформой. Именно с этого начались протестные акции, фактически был заложен фундамент социально-экономического недовольства правящим режимом.

"В этом смысле партия "Слуга народа" может повторять ошибки Януковича. Это опасно. Им надо думать о том, чтобы не спровоцировать сейчас социально-экономическое недовольство, в частности тех, кто работает на упрощенном налоге", – отметил Фесенко.

Владимир Фесенко

По его словам, опасность налоговых изменений в том, что они бьют не только по интересам отдельных крупных капиталов, отдельных бизнес-политических группировок, но и по малому бизнесу, а соответственно это создание широкой социальной напряженности, что тоже опасно, и об этом тоже надо помнить.

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