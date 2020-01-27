"Был в Китае!" Федина предложила отправить Богдана на карантин

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" София Федина предложила отправить главу Офиса президента Украины Андрея Богдана на карантин.

По ее словам, это якобы необходимо в связи с тем, что он посещал Китай, где диагностировали множество случаев заражения коронавирусом. Странную инициативу парламентарий озвучила на личной странице в Facebook.

"Глава Офиса президента Андрей Богдан был в Китае. Надо его немедленно на карантин. И всех тех, кто с ним общался", – с сарказмом отметила Федина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Министерство здравоохранения Украины определило больницу, в которой будут находиться пациенты при подозрении на заражение коронавирусом из Китая.

Также с 26 января в аэропорту "Борисполь" начался температурный скрининг пассажиров на прямых авиарейсах из Китая для предотвращения распространения смертельного китайского коронавируса 2019-nCoV.

Напомним, утром 26 января стало известно, что первый случай заболевания новым коронавирусом (nCoV) из Китая был зафиксирован в Канаде.

Также nCoVдобрался 25 января до Австралии, Малайзии и Франции. При этом в Национальной комиссии здравоохранения Китая сообщили, что от смертельной пневмонии удалось вылечить 36 человек.

Что касается количества зараженных новым коронавирусом 2019-nCoV, то оно уже достигло 2794 человек, погибли 80.

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