"Ездит на BlaBlaCar": Сюмар объяснила, почему ее однопартиец попал в ДТП

Депутат от партии "Европейская солидарность" Михаил Бондарь попал в ДТП в пятницу 30 августа, потому что ехал ночью на свой округ во Львовскую область, пользуясь сервисом BlaBlaCar.

Об этом в Фейсбуке написал его однопартиец Виктория Сюмар. Депутат добавила, что Бондарь не имеет собственного автомобиля, хотя дважды выигрывал выборы на одном из мажоритарных округов на Львовщине.

"Мой коллега из фракции ночью попал в тяжелую автоаварию. Да, потому что ехал домой на округ на BlaBlaCar. Да, потому что не имеет собственного авто. Да, он дважды выиграл мажоритарный округ на Львовщине. Не имея авто и денег на него, зато имея боевой опыт, доверие и уважение людей", – отметила она.

ДТП с Михаилом Бондарем Житомир.инфо

Сюмар также напомнила, что именно Михаил Бондарь вместе с депутатом от "Народного фронта" Владимиром Соляром забрали гранату у коллеги Надежды Савченко прямо в здании Верховной Рады.

"Большинство знали о гранате и были бледными от страха. Именно Михаил был сотником Майдана и уже 20 февраля 2014-го ушел в Нацгвардию. Его ранили в боях под Славянском, дальше он воевал под Дебальцево. А после того, как машина с ним несколько раз перевернулась и в аварии он сломал пару ребер, утром написал, что во вторник обязательно будет на сессии", – подытожила депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Михаил Бондарь попал в ДТП в Житомирской области. Его доставили в Коростышевскую центральную районную больницу.

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